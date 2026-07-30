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“Ponti di Pace”, le voci dei bambini palestinesi in Regione: Mia Diop li accoglie (Video)

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30 Luglio 2026

“Ponti di Pace”, le voci dei bambini palestinesi in Regione: Mia Diop li accoglie (Video)

Livorno 30 luglio 2026

Mia Diop accoglie in Regione i bambini palestinesi di “Ponti di Pace”: «La Toscana continui a essere terra di diritti e di pace»

È stata la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, di origini livornesi, ad accogliere questa mattina, insieme all’assessora regionale Alessandra Nardini, i dieci bambini palestinesi arrivati nei giorni scorsi in Toscana nell’ambito del progetto “Ponti di Pace”.

La delegazione è stata ricevuta nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. I piccoli ospiti provengono dal campo profughi di Balata, alle porte di Nablus, e stanno trascorrendo un periodo a San Giuliano Terme grazie al progetto promosso dal Comitato Arci di Pisa e dell’Alta Val di Cecina, insieme a una rete di enti locali e associazioni, in collaborazione con il Childhood and Tolerance Centre di Nablus.

L’iniziativa, nata dalla volontà di cittadine e cittadini di Calci e San Giuliano Terme, offre ai bambini palestinesi la possibilità di vivere, anche solo per alcune settimane, lontano dalla guerra, favorendo l’incontro con i loro coetanei italiani e regalando loro momenti di serenità.

Nel corso dell’incontro sono state proprio le testimonianze dei giovani ospiti a lasciare il segno. Attraverso i loro racconti hanno descritto la quotidianità vissuta nei territori palestinesi, parlando di paura, privazioni e della mancanza di libertà. Un momento intenso che ha profondamente colpito i rappresentanti delle istituzioni presenti.

«Ascoltare le storie di questi bambini e di queste bambine è stato molto emozionante, difficile e pesante – ha dichiarato la vicepresidente Mia Diop – ma è necessario per comprendere la dimensione della tragedia che continua a consumarsi a Gaza. La Toscana, terra di diritti, convivenza e pace, prova a fare la propria parte. Oggi si parla sempre meno della Palestina, ma resta un’emergenza che continua a interrogare tutti noi».

Insieme all’assessora Alessandra Nardini, la vicepresidente ha ribadito la vicinanza della Regione al popolo palestinese, ricordando come il riconoscimento dello Stato di Palestina sia stato uno dei primi atti politici sostenuti dall’attuale legislatura regionale, ritenendolo un passaggio fondamentale per il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Nel corso dell’incontro non sono mancate critiche al progetto denominato “Board of Peace for Gaza”. Diop lo ha definito distante dall’idea di pace sostenuta dalla Regione Toscana, mentre Nardini ha sottolineato come «la pace non possa essere costruita senza il coinvolgimento delle palestinesi e dei palestinesi».

La visita si è conclusa con un ringraziamento rivolto al Comune di San Giuliano Terme, al Comitato Arci di Pisa, ai circoli coinvolti e alle comunità locali che hanno sostenuto il progetto “Ponti di Pace”, offrendo ai giovani ospiti un’accoglienza all’insegna della solidarietà e dell’inclusione.