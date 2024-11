Livorno 22 novembre 2024 Pontino, controlli sui ciclomotori: un mezzo senza assicurazione al Demanio

Dal primo di settembre al 15 novembre sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale 224 veicoli a motore che circolavano senza assicurazione.

In questi giorni il Comando, con i Consigli di Zona, ha inoltre predisposto interventi mirati alle verifiche sui mezzi a due ruote.

In zona Pontino sono stati controllati numerosi ciclomotori e i documenti dei conducenti. Un motociclo non assicurato, da più approfonditi accertamenti risultava essere già stato confiscato, e la proprietaria del mezzo non aveva fatto nulla per ottenerne il dissequestro. Per tale ragione, gli agenti procedevano a consegnare il veicolo al Demanio, per interrompere in via definitiva la circolazione senza assicurazione.

L’art. 193 del Codice della Strada prevede che per guida senza assicurazione i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa di 866 euro e alla sanzione accessoria consistente nel sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Il proprietario può chiedere il dissequestro solo dopo aver pagato la sanzione ed aver attivato la copertura assicurativa per un minino di sei mesi. Se il proprietario non si attiva, perde definitivamente la proprietà del veicolo.