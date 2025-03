Pool salvezza, secondo successo per il Tomei Livorno 9 marzo 2025

Serie C maschile. Seconda vittoria consecutiva (ed è la prima volta che accade in stagione) per lo IES che a Firenze, contro i locali della Sales, vince l’incontro in tre set (19-25, 22-25, 23-25) salendo quindi a dieci punti in classifica, due in più di Siena, l’ultima della classe.

Senza il secondo palleggiatore Sarri, coach Casoli tiene precauzionalmente in panchina Antonelli per il ruolo di vice alzatore, in campo diagonale di costruzione con Gori opposto a Diamanti, Petracca e My in banda, Buffa e Paradossi al centro, liberi Mazzuca e Langella con i compiti alterni di ricezione e difesa.

Partono bene gli ospiti nel primo set: i locali sono orfani del palleggiatore titolare e i biancorossi ne approfittano lasciando i rivali a 19. Al rientro in campo Firenze sale di ritmo e il MVTomei si trova a inseguire un gap di quattro-cinque punti. Coach Casoli fa alzare dalla panchina Gucci e Antonelli e la squadra dei Vigili del Fuoco riesce a rimontare nel punteggio, piazzando poi il fatidico colpo di coda nel finale di set.

Anche la terza frazione ha un andamento altalenante, con Livorno avanti e Firenze a pareggiare i conti nella parte centrale. Nel rush finale sono premiati gli sforzi dei biancorossi che si aggiudicano altri tre punti importantissimi dopo quelli ottenuti sette giorni prima sul taraflex di Arezzo.

Sabato 15 marzo alle ore 18 il Pala MVTomei ospiterà la terza gara della pool salvezza, ospiti di turno gli aretini della”Norcineria Toscana” che precedono in classifica Gori e compagni di appena due punti.