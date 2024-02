Home

Eventi

Porta a Mare, domenica prossima tributo a Riccardo Cioni (con finalità sociale)

Eventi

16 Febbraio 2024

Porta a Mare, domenica prossima tributo a Riccardo Cioni (con finalità sociale)

Appuntamento alle 17.30. In console Vittorio l’indiano e Giovanni Frau

Livorno,16 febbraio 2024 – Nuovo evento musicale in arrivo a Porta a Mare.

Tutto pronto domenica 18 febbraio, alle ore 17.30, per il tributo a Riccardo Cioni, in collaborazione con l’associazione DJ Full time. Verrà ricordato, attraverso le musiche degli anni ’70 ’80 e ’90, il famoso dj livornese, che balzò alla ribalta nazionale con la sua hit “In America”.

In consolle Vittorio l’indiano e Giovanni Frau, per rivivere le magiche atmosfere di quel periodo.

Ma non solo. L’evento ha anche una finalità sociale, in quanto parte del cachet artistico verrà devoluto al reparto radiodiagnostico dell’ospedale di Livorno, diretto dal Prof. Malventi, per l’acquisto di un ecografo specialistico.

La donazione verrà aperta anche agli ospiti di Porta a Mare, attraverso un’apposita raccolta fondi durante lo spettacolo.

Tutte le iniziative di Porta a Mare sono gratuite, ad ingresso libero.