Porta a Mare, ecco il nuovo programma

22 febbraio 2019

“Dall’inverno all’estate con Porta a Mare”

Ricco programma di eventi per grandi e piccini. Musica, danza, sport e puro divertimento. Si parte con “Viva il Carnevale”

Livorno, 21 febbraio 2019 – “ Abbracciamo con vero piacere queste iniziative che valorizzano ulteriormente il grande spazio di Porta a Mare. Una sorta di piazza, d’ingresso al nostro bellissimo lungomare, che si presta benissimo ad ospitare iniziative spettacolari di aggregazione”. Sono state queste le parole di apertura dell’assessore Francesco Belais (cultura e turismo) alla conferenza stampa di presentazione del nuovo programma di eventi del Consorzio Porta a Mare che hanno il patrocinio del Comune di Livorno.

Un programma – intitolato “Dall’inverno all’estate con Porta a Mare” – che si svolgerà a partire già da domenica prossima 24 febbraio fino a giugno e che vedrà il coinvolgimento di numerose realtà territoriali.

Sport, cabaret, progetti didattici, arte di strada, danza, dog day e tanto divertimento. Si inizia infatti proprio con il Carnevale (domenica 24 febbraio) che prevede ben tre appuntamenti per far rivivere la tradizione carnascialesca cittadina . E poi a seguire tanti appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito.

Questo il programma in dettaglio:

Domenica 24 febbraio: “Arriva il Carnevale”. In collaborazione con l’Associazione Targa Cecina verrà presentato un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e del ritmo tipico di questo periodo dell’anno. Saranno presenti i costumi in cartapesta che rappresentano alcune regioni del sud Italia e i divertenti “Superdifferenziati”, anche queste strutture in cartapesta realizzate per far conoscere l’uso corretto e le caratteristiche del rifiuto riciclato. Non mancheranno le mascotte di Minnie, Topollino, Holaf e Helsea disponibili per foto ricordo.

Domenica 3 marzo: “La sfilata delle maschere”. Seconda edizione – Ritornano le sfilate in maschera con canti e coreografie della Targa Cecina. Per l’occasione verranno presentati 5 gruppi di maschere che sfileranno a suon di musica per regalare una giornata di colori e divertimento a grandi e piccini.

Martedì 5 marzo: “W il Carnevale”. In occasione del martedì grasso, al mattino, si svolgerà una sfilata in costume delle scuole, aderenti al progetto, con abiti e/o maschere da loro realizzati. Legato a questa giornata anche un piccolo contest che vedrà la premiazione del gruppo più votato.

Domenica 24 marzo: “Cabaret in rosa”. Seconda edizione – Paola Pasqui, Carlina Benvenuti e Silvana Cocorullo si esibiranno in divertenti sketch per regalare sorrisi in un pomeriggio dedicato alla comicità livornese tutta al femminile.

Domenica 14 aprile: “Disegna il tuo uovo”. Progetto didattico in collaborazione con le scuole dell’infanzia e primarie della città giunto alla terza edizione.

Domenica 28 aprile: due eventi in programma : “Moving Sunday” (al mattino) in occasione delle gare remiere del Trofeo Liberazione sarà ospitato il Palio Marinaro Special Olympics, V° trofeo Unico Marconcini di indoor rowing. Organizzato dall’Associazione Sportlandia di Livorno, Comitato Palio Marinaro e Vigili del Fuoco Tomei, vedrà atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia misurarsi su remoergometro per la conquista dell’ambito trofeo. Nel pomeriggio “L’arte di strada a Porta a Mare”. Seconda edizione – Gli artisti di strada sono spesso un ambito sconosciuto o sottovalutato; in Italia abbiamo una tradizione antichissima dell’arte di strada, che va dai giullari medievali ai trovatori occitani fino alla commedia dell’arte. Porta a Mare presenterà alcune eccellenze in questo settore.

Domenica 12 maggio: “Dog Day a Porta a Mare”. Seconda edizione – Evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe, un pomeriggio da trascorrere in loro compagnia tra consigli e consulenze di operatori nel settore: esperti educatori cinofili saranno disponibili per dimostrazioni e consigli circa l’educazione e la disciplina con dimostrazioni di obedience ed esercizi di mobility.

Sabato 25 e Domenica 26 maggio: “4° trofeo di Minibasket”. In collaborazione con Pallacanestro Don Bosco Srl si svolgerà il “4° trofeo Porta a Mare di mini basket” che vedrà la presenza di diverse squadre di bambini classe 2010 provenienti da varie società sportive della Toscana.

Sabato 8 giugno: “Un mare di hip hop”. Seconda edizione – Manifestazione dedicata alle scuole di danza livornesi che saranno coinvolte per presentare spettacoli e coreografie dei propri allievi in una sorta di festa di fine anno accademico.

