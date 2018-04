Porta a Mare, gli eventi della primavera

L’area di Porta a Mare fa parte della città ed è lo spazio ideale per creare eventi insieme alle realtà e associazioni del territorio. Questo il principio ispiratore di un ricco cartellone che prenderà il via domenica prossima con un evento cosplay e avrà il suo culmine a luglio con “Officine del Talento”.

Artisti di strada, sport, musica, moda, cabaret, amici a quattro zampe e tanto altro ancora. Sarà un vero e proprio caleidoscopio di spettacoli ed eventi per tutti i gusti e le età, ad animare la primavera e l’estate livornese nella zona di Porta a Mare.

Tante iniziative diverse, organizzate con la collaborazione di varie realtà e associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Livorno, che avranno come unico palcoscenico l’area commerciale Porta a Mare- Piazza Mazzini. Un’area che, sempre di più, va configurandosi come una nuova piazza affacciata sul mare da vivere a tutto tondo, dove i cittadini possono godere delle belle giornate di sole tra shopping, occasioni di incontro, eventi culturali e spettacoli di vario genere.

Il calendario delle manifestazioni è stato presentato stamani, giovedì 12 april presso il Consorzio Porta a Mare – Mazzini da Susanna Del Moretto, direttrice Consorzio Porta a Mare, Fabrizio Cremonini Responsabile Marketing Igd e Francesco Belais, assessore alla cultura e al Turismo.

Il calendario eventi copre il periodo primavera-estate 2018, da aprile fino ad agosto. Questi gli appuntamenti nel dettaglio:

– domenica 15 Aprile “Cosplay a Porta a Mare”: nella magnifica cornice del complesso di Porta a Mare un evento dedicato al fenomeno crescente del Cosplay, attrattiva per un sempre maggiore numero di appassionati e curiosi; soprattutto per i più piccoli, che possono vedere dal vivo gli eroi dei videogiochi e dei fumetti. L’evento, in collaborazione con LabroniCon Factory APS, sarà un’anteprima della 3° edizione di “LabroniCon fiera del fumetto, gioco e cosplay” che si svolgerà in Fortezza Vecchia il prossimo 12 e 13 maggio.

– domenica 22 aprile “Moving Sunday”: in occasione delle gare remiere del Trofeo Liberazione ospiteremo il Palio Marinaro Special Olympics, V° trofeo Unico Marconcini di indoor rowing. Organizzato dall’Associazione Sportlandia di Livorno, Comitato Palio Marinaro e Vigili del Fuoco Tomei, vedrà atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia misurarsi su remoergometro per la conquista dell’ambito trofeo.

– domenica 6 maggio “Dog Day a Porta a Mare”: un pomeriggio da trascorrere insieme ai nostri fedeli amici a 4 zampe. Esperti operatori nel settore saranno disponibili per dimostrazioni e consigli circa l’educazione e la disciplina, sull’alimentazione e sulla salute. Inoltre vi sarà la presentazione anche di progetti a sostegno dei cani meno fortunati. Nel pomeriggio inoltre si svolgerà una divertente sfilata di cani meticci e non con la premiazione del “Best in show”.

– domenica 20 maggio “L’arte di strada a Porta a Mare”: gli artisti di strada sono spesso un ambito sconosciuto o sottovalutato; in Italia abbiamo una tradizione antichissima dell’arte di strada, che va dai giullari medievali ai trovatori occitani fino alla commedia dell’arte.

– sabato 26 e domenica 27 maggio “3° trofeo di Minibasket”: in collaborazione con Pallacanestro Don Bosco Srl si svolgerà il “3° trofeo Porta a Mare di mini basket” che vedrà la presenza di diverse squadre di bambini classe 2009 provenienti da varie società sportive della Toscana.

– domenica 10 giugno “Uniti per la danza”: giornata dedicata interamente alle scuole di danza livornesi che saranno coinvolte per presentare spettacoli e coreografie dei propri allievi in una sorta di festa di fine anno accademico.

– sabato 23 e domenica 24 giugno (semifinali) – sabato 7 luglio (finale) “Officine del Talento”: l’iniziativa ha come obiettivo quello di valorizzare l’arte e la cultura del territorio. Sarà svolta in collaborazione con le realtà cittadine del settore ed è finalizzata alla scoperta di nuovi talenti e giovani artisti non ancora affermati, nelle varie arti quali canto – musica – ballo – arti figurative. Chi è interessato a partecipare può mandare una email a: direzione@livorno-portamare.it



– sabato 21 luglio “Porta a mare sotto le stelle”: l’appuntamento mira a presentare ai livornesi la “piazza” di Porta a mare come piazza da vivere. In quest’occasione, grazie al coinvolgimento dei ristoranti dell’area commerciale, verrà presentata una cena a tema, ed i commensali saranno allietati da spettacoli di “seduzioni circensi” e non solo.

– sabato 11 agosto “Sfilata Vintage”: una sfilata di moda in grado di far rivivere il periodo storico che va dagli anni ’60 ai ’90 con abiti originali e coreografie appositamente studiate. La serata sarà arricchita da un’esposizione di vespe del Vespa Club.

– domenica 26 agosto “Consalvo Noberini”: con il suo umorismo spiccatamente labronico allieterà la serata di fine estate.

Tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

COSPLAY A PORTA A MARE” – Il primo degli eventi che apre la rassegna “La tua primavera-estate a Porta a Mare” sarà “COSPLAY A PORTA A MARE” l’anteprima dell’ormai annuale appuntamento livornese LabroniCon dedicato al mondo dei Cosplay che si terrà il 12 e 13 maggio in Fortezza Vecchia.

Con il termine Cosplay (parola nata dalla fusione delle parole inglese “costume” – costume e “play” – gioco ) si indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il modo di agire. Questo crescente fenomeno registra un sempre maggiore numero di appassionati e curiosi soprattutto tra i più piccoli, che possono vedere dal vivo gli eroi dei videogiochi e dei fumetti.

Nella magnifica cornice del complesso di Porta a Mare sarà organizzato un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Alle ore 14 si inizierà con la grande sfilata inaugurale alla quale potranno partecipare tutti i cosplayer nonché tutti i bambini che vorranno sfilare in costume. Per partecipare basterà che il bambino accompagnato da genitore si presenti indossando il suo costume e lo Staff lo aiuterà a posizionarsi in base alla coreografia che verrà organizzata. Ovviamente i genitori potranno accompagnare la parata che sarà seguita oltre che dai figuranti, dal personale dello Staff LabroniCon.

Il corteo che sfilerà avrà in apertura due Storm Trooper adulti con un piccolo Darth Vader al centro e, a seguire, tutti gli altri figuranti adulti con le musiche della saga che accompagneranno la parata.

La parata verrà guidata dall’Associazione EMPisa che farà emozionare con esibizioni pratiche e coreografiche presentando figuranti nelle vesti di Jedi, Sith, Trooper e di tutti gli altri personaggi della famosa saga di Star Wars che da sempre anima la fantasia e l’entusiasmo di grandi e piccini.

Come ogni evento Cosplay che si rispetti sarà presentato un Contest Cosplay aperto a tutti i cosplayer presenti all’iniziativa; l’iscrizione gratuita potrà avvenire direttamente in loco il giorno stesso dell’evento. La giuria composta da giurati con molta esperienza alle spalle, anch’essi come cosplay, decreterà i primi tre cosplay che sfoggeranno i costumi migliori e/o la loro performance sul palco.

Durante il pomeriggio verrà presentato anche uno spettacolo di combattimento con spade laser che vedrà la messa in scena di una suggestiva coreografia studiata con musiche, parlato e sottofondi d’effetto, di combattimenti tra Jedi e Sith; non solo tra di loro, ma anche con la partecipazione di figuranti dando così un tocco di originalità e realismo a tutta l’esecuzione. Alla fine di ogni performance i cosplayers saranno a disposizione per le foto con il pubblico.

Inoltre l’Associazione La Ruzzoteca, ludoteca livornese sito in Via delle Sorgenti, coordinerà sessioni gratuite di giochi da tavolo aperte a tutti i visitatori.

Per concludere la giornata in allegria tutti i visitatori potranno godere dell“Aperitivo Cosplay” presso il Bar Il Folletto (tutti coloro che si presenteranno vestiti da cosplay potranno godere di uno sconto del 50%).