Porta a Mare, in arrivo (tra almeno due anni) albergo e residence da 120 posti

28 Ottobre 2022

Nell'ex area Lips. Nuovi appartamenti anche accanto al bacino piccolo in muratura

Livorno, 28 ottobre 2022 – Dopo l’inaugurazione delle Officine Storiche e la loro trasformazione in alloggi privati e centro commerciale – (vicenda non priva di un certo contrappasso dantesco) – , a breve potrebbe iniziare la terza e ultima fase del completamento di Porta a Mare.

La metamorfosi dell’area, come è noto, deriva dall’accordo di programma per salvare quel che rimaneva dell’occupazione e disporre delle aree del vecchio cantiere Orlando.

Un percorso iniziato nel 2003 e che potrebbe vedere la fine intorno al 2024. Mancano infatti da costruire l’hotel nell’area ex Lips (dietro al c.d. Muro del Pianto) e una serie di appartamenti accanto al bacino piccolo in muratura, anch’esso destinato alla dismissione. L’Autorità di Sistema Portuale – ma i tempi appaiono molto lunghi – dovrebbe inoltre completare lo sbocco al mare del canale.

Roberto Zoia – direttore sviluppo, gestione patrimonio e rete IGD – ci ha gentilmente fatto il punto sulla situazione e approfondito alcuni aspetti sul settore hospitality. L’hotel si farà sicuramente, seppur in forma ridotta. Sono infatti previste 60 camere.

La specificità dell’area, a ridosso del cantiere Benetti, apre inoltre il mercato anche alle squadre tecniche esterne che potrebbero trovare spazio nei residence (per circa 60 posti) che si estenderanno lungo la striscia ex Lips.

Arriverebbe finalemente a compimento un processo lungo e non facile, una “evoluzione dolorosa ma inevitabile” citando l’analisi del sindaco Salvetti per un’area che ha visto in questi 20 anni il Gruppo IGD investire 140 milioni. Un progetto unico per bellezza – hanno aggiunto la presidente del gruppo Rossella Saoncella e l’Ad Claudio Albertini – di cui andare fieri e che sarà un luogo di aggregazione che si affaccia sul mare.