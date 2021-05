Home

15 Maggio 2021

Porta a Mare show, domenica online il trio Bondi Delfino Marmugi

PORTA A MARE SHOW

Livorno 15 maggio 2021

Domenica 16 maggio Porta a Mare si fa in tre!!!!

La settima puntata dell’ormai attesissimo salottino virtuale ideato dal Consorzio Porta a Mare ospiterà non uno..non due .. ma bensì tre dei personaggi più conosciuti nell’ambito della comicità livornese:

Giovanni Bondi, Valerio Delfino ed il padrone di casa Claudio Marmugi che si toglierà i panni del conduttore e diventerà protagonista insieme ai due amici di sempre.

Il trio Bondi Delfino Marmugi nasce all’interno del Laboratorio Zelig Livorno, che dal 2011 al 2013 animò le serate del Teatro Cral Eni. Giovanni Bondi (Zelig Off) e Claudio Marmugi (Zelig Off e Zelig Circus) dopo un’esperienza insieme con lo show “Livorno Live!” decisero di unirsi al comico Valerio Delfino, punta di diamante del Lab Zelig e ne nacque una serie di spettacoli intitolati “Tegami”. Il trio è stato in tour dal 2012 al 2016, alternando le serate in trio a quelle da singoli. La reunion di domenica 16 è la prima apparizione insieme da 5 anni a questa parte.

Cosa hanno preparato questi tre baldi giovani per noi è ancora un mistero e non ci rimane altro che collegarsi domenica 16 maggio alle ore 19:00 in diretta streaming sulla pagina di Porta-a-Mare-area-commerciale con Porta a Mare Show.

A seguire le ultime puntate del programma che vedranno come protagonisti Marco Conte e la new entry Emiliano Geppetti.

Chissà che si aggiungano nuovi importanti nomi … oppure avremo qualche bis!

Porta a Mare è sempre dalla parte dei suoi follower.

Non puoi mancare!!

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite.

