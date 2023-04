Home

Porta a Mare, torna a Livorno Librexpo – fiera dell’editoria. Il programma

27 Aprile 2023

Porta a Mare, torna a Livorno Librexpo – fiera dell’editoria. Il programma

Livorno, 26 aprile 2023

Venerdì 5, sabato 5 e domenica 7 maggio si terrà negli accoglienti spazi esterni dell’area commerciale di Porta a Mare la seconda edizione di Livorno Librexpo – fiera dell’editoria.

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Livorno era approdato a Livorno già l’anno scorso nella sede della Fortezza Vecchia. Il forte interesse a sviluppare il progetto ha spinto gli organizzatori ad individuare una nuova area più fruibile riconoscendo in Porta a Mare la location ideale per questo evento.

Durante la presentazione il sindaco Luca Salvetti, che aveva partecipato alla prima edizione del 2022 ha espresso apprezzamento sul valore e la qualità della manifestazione Librexpò individuando in questo evento le caratteristiche della città di Livorno sia da un punto di vista culturale che di eventi. Il tutto è impreziosito dalla nuova location di Porta a Mare “che ha restituito a Livorno un pezzo significativo della città oggettivamente riqualificato”.

La direttrice del Consorzio Porta a Mare, Susanna Del Moretto, ha commentato la richiesta affermando la disponibilità del Consorzio ad ospitare iniziative che valorizzino il territorio e, nel caso specifico, la cultura. L’iniziativa ha trovato l’accoglienza anche della Fondazione LEM che si è attivata per la valorizzazione dell’evento attraverso la realizzazione di un video promozionale.

Nato dall’idea di Sergio Consani, scrittore e musicista, in collaborazione con l’Associazione Etruria Eventi, Livorno Librexpo presenterà ben 22 editori provenienti da tutta la Toscana, ma non mancheranno esponenti del centro Italia.

Gli editori partecipanti: ALA, AltreVoci, Astarte, Amnesty International, Bookendipity, CTL, DreamBook, Elide Ceragioli, Ensemble, Ass. Cul. Borsi e Archivio Storico Federighi, Helicon, Ibiskos Ulivieri, Il Cuscino di Stelle, Le Impronte, Luce, Livorno nonstop, Mediaprint, MdS, Minibrì, Pop, Segui le tue parole.

Saranno tre giorni dedicati alla cultura del buon leggere. Disponibili libri di varie tipologie: fantasy, saggi, romanzo giallo, avventura e azione, storici, biografie…

Non solo stand ma anche incontri con gli autori che si terranno nella zona del BioCafè dove sarà allestita una piccola area per la presentazione di alcuni libri che saranno esposti in fiera.

Il programma presentazioni libri delle tre giornate prevede:

Venerdì 5 maggio

Helicon: 15.30-18.30 “Io sono il princeps” di Lorenzo Ciampi; “Sottovoce” di Maria Teresa Coppola; “Fraora – il rumore del silenzio” di Armido Malvolti e Giordano Simonelli; “Apparizioni” di Piero Panattoni; “Bianco porpora” di Giordano Simonelli; “Livorno – Storia e personaggi” di Cristiana Vettori; “Ucraina – Russia Le radici di un conflitto” di Paolo Vettori

Sabato 6 maggio

Dalle 10 alle 11: ASF – Archivio Storico Federighi si presenta

Altre Voci dalle 11 alle 12: Luca Arnaù presenta “Jeshua – il prescelto”

Segui le tue parole dalle 15 alle 16: Maria Chiara Ferri presenta “L’ultimo agricoltore”

Helicon: dalle 16 alle 18: “Non ho chiesto di esistere” di Laura Casadei; “Il viaggio dentro la tempesta” di Angela Maria Fruzzetti; “Le braccia dei capperi” di Ambra Librizzi; “Labbra impure” di

Elena Palombo; “La distanza del cuore” di Barbara Perucca; “La guerra che si può vincere – L’endometriosi” di Tania Vitali

Astarte dalle 18 alle 19: “Un viaggio nell’Arcipelago Toscano”, incontro con Laura Galoppini, direttrice della collana “Mediterranea 22”, e gli autori Clara Errico, Michele Montanelli e Anna Agostini. Modera l’incontro Mafalda Toniazzi.

Domenica 7 maggio

dalle 10 alle 11: Borsi – “Dalle Alpi al Mare” – Emigrazioni e comunità svizzere a Livorno – di Carlo Adorni

Altre Voci dalle 11 alle 12: Irene Renei presenta “Dieci tazze a colazione”

Ibiskos dalle 14 alle 15: Collettiva autori Ibiskos Ulivieri e dalle 15 alle 16: Agostino Petri presenta “Piccole storie di uomini soli”

Helicon dalle 16 alle 18,30: “Il debutto” di Massimo Avuri; “Ada come tante” di Rita Bonini; “I figli del tablet” di Devid Bracaloni; “Quando fioriranno le rose” di Gioia Buratti; “Forlèna” di Paola Fabiani; “Dissonanze” di Gabriella Paci; “La donna che adorava i bomboloni fritti” di Claudia Piccini; “Discendenze impossibili” di Cinzia della Ciana.

L’iniziativa seguirà il seguente orario:

Venerdì 5 maggio dalle ore 15 alle 21

Sabato 6 e Domenica 7 maggio dalle ore 9 alle 21

Si ricorda che l’ingresso alla manifestazione è gratuito

