Castiglioncello

10 Settembre 2021

Porta a Porta a Castiglioncello, ecco tute le informazioni

Livorno 10 settembre 2021

Lunedì 25 ottobre 2021 a Castiglioncello partirà la raccolta differenziata dei rifiuti Porta a Porta. Come noto, infatti, nei prossimi mesi è in programma l’estensione del Pap a tutte le frazioni del Comune di Rosignano Marittimo. A breve Rea Spa invierà a tutti gli utenti di Castiglioncello una lettera in cui saranno indicati i giorni e gli orari per ritirare gli appositi kit da utilizzare per differenziare i rifiuti.

Il materiale dovrà essere ritirato presso la Stazione Fs di Castiglioncello a partire dal lunedì 20 settembre e fino a sabato 23 ottobre 2021, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00. L’ufficio di distribuzione dei kit sarà chiuso venerdì 1 e sabato 2 ottobre.

Durante la distribuzione del kit saranno fornite dagli addetti di Rea Spa. tutte le informazioni necessarie per differenziare correttamente le frazioni di rifiuti previste nel progetto Porta a Porta.

I kit saranno ritirabili dai cittadini intestatari della bolletta Tari residenti a Castiglioncello, o da altra persona munita di delega firmata e copia del documento di identità, presentando la propria tessera sanitaria. Nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore, per ritirare il kit si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale.

Oltre alla distribuzione del materiale, l’Amministrazione Comunale e Rea Spa hanno programmato due incontri per informare la cittadinanza e rispondere alle eventuali domande.

Il primo incontro informativo sarà martedì 21 e il secondo martedì 28 settembre 2021. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso l’Auditorium del Castello Pasquini e saranno suddivisi in due turni, uno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 e l’altro dalle ore 17.30 alle ore 19.00, per garantire un numero maggiore di presenze.

La capienza massima dell’Auditorium, infatti, è di 30 persone e perciò è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo info@reaspa.it i ndicando nell’oggetto “prenotazione incontro pubblico del giorno… e l’orario scelto” oppure inviando un messaggio su Whatsapp al numero 345-5982085. Si ricorda che per accedere agli incontri è necessario essere muniti del Green Pass.

