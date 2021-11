Home

Provincia

Porta a Porta a Vada e Mazzanta: Rea distribuisce kit con contenitori

Provincia

9 Novembre 2021

Porta a Porta a Vada e Mazzanta: Rea distribuisce kit con contenitori

PORTA A PORTA A VADA E MAZZANTA: REA ORGANIZZA INCONTRI INFORMATIVI E DISTRIBUZIONE DEL KIT CON I CONTENITORI

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 9 novembre 2021

Il progetto di estensione di raccolta rifiuti con modalità “Porta a Porta” si sta allargando in tutto il Comune di Rosignano.

Dopo l’attivazione nelle frazioni collinari e la partenza a Castiglioncello dello scorso 26 ottobre, il prossimo 6 dicembre il Pap sarà esteso anche a Vada e Mazzanta.

Come avvenuto per le altre frazioni, l’avvio del Porta a Porta sarà preceduto da incontri pubblici organizzati da Rea Spa e dall’attivazione di uno sportello per il ritiro del kit contenente sacchi, contenitori e materiale informativo.

Per questo motivo, Rea Spa, che gestisce la raccolta dei rifiuti per il Comune di Rosignano, sta inviando a tutti i cittadini di Vada e Mazzanta una lettera con le date degli incontri e le modalità per il ritiro del materiale.

Ogni utente dovrà ritirare il kit per la raccolta differenziata, a partire da mercoledì 10 novembre e fino a sabato 4 dicembre 2021, presso la sede Auser di via Aurelia 51

Gli orari:

da lunedì al venerdì la mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00;

il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

sabato 20 novembre e sabato 4 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Durante la distribuzione dei kit, gli addetti Rea forniranno tutte le informazioni necessarie per differenziare correttamente le frazioni dei rifiuti.

Il kit potrà essere ritirato dall’utente intestatario della bolletta Tari o da un’altra persona munita della delega firmata, insieme alla copia del documento di identità o tessera sanitaria del delegante.

Al fine di informare la cittadinanza in maniera capillare, prima dell’avvio del servizio, saranno organizzati sei incontri presso il Teatro Ordigno di Vada:

venerdì 12 novembre alle ore 15.00 e alle ore 16.30;

lunedì 15 novembre alle ore 21.00;

lunedì 22 novembre alle ore 21.00;

venerdì 3 novembre alle ore 15.00 e alle ore 16.30.

Gli incontri avranno una capienza limitata in base al numero dei posti in sala e per entrare sarà richiesto il Green Pass.

Si ricorda inoltre che sia per accedere allo sportello del ritiro del kit, sia per partecipare agli incontri informativi sul Porta a Porta, sarà necessario indossare la mascherina e rispettare le normative vigenti in tema di Covid-19.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin