9 Gennaio 2024

Collesalvetti (Livorno) 9 gennaio 2024 – Porta a Porta, nuovi orari e ritiri a Collesalvetti

Dal 15 gennaio 2024, sarà operativo il nuovo CALENDARIO PORTA A PORTA per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) del Comune di Collesalvetti. Le principali novità riguardano la gestione della raccolta degli imballaggi in vetro per le utenze stradali, che avverrà tramite le campane stradali, e l’attivazione del servizio di ritiro pannolini e pannoloni su richiesta al seguente link: https://bit.ly/3uTFgly.

Inoltre, saranno adottati nuovi orari per l’ECOSPORTELLO, disponibile il giovedì presso il centro di raccolta di Via Pertini a Stagno dalle 7:45 alle 11:45 e il martedì presso la nuova sede REA in via Bologna a Collesalvetti dalle 14:00 alle 18:00.

Per consultare tutte le modifiche e scaricare il calendario aggiornato con i nuovi orari, clicca sul link indicato.

Scarica il calendario per consultare tutte le modifiche:

UD Collesalvetti Nugola Vicarello: https://bit.ly/488d1hh

UND Collesalvetti Nuvola Vicarello: https://bit.ly/3GxvSH6

UD Stagno Guasticce Frazionii collinari: https://bit.ly/3t5pKm7

Stagno Guasticce Frazioni collinari: https://bit.ly/3Rs02BH

