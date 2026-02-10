Porta d’emergenza guasta: la Polstrada ferma lo scuolabus, salta la piscina

Home

10 Febbraio 2026

La gita in piscina può aspettare, la sicurezza no. È quanto accaduto a Castagneto Carducci, dove un controllo preventivo della Polizia Stradale ha portato all’annullamento di un’uscita scolastica diretta a Vada.

Protagonisti i piccoli alunni dell’Istituto “G. Borsi”, pronti a partire per una giornata in piscina. Prima della partenza, però, come previsto da una prassi voluta dal Dirigente scolastico nell’ambito di un protocollo che mira a garantire standard elevati di sicurezza per i viaggi d’istruzione, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Venturina per verificare le condizioni del mezzo.

Gli agenti hanno eseguito un controllo approfondito del bus, senza limitarsi alle verifiche superficiali. Durante l’ispezione è emerso un problema alla porta di emergenza posteriore, risultata non perfettamente funzionante. Un’anomalia tutt’altro che secondaria: in caso di evacuazione, quella porta rappresenta una via di fuga fondamentale.

L’irregolarità è stata sanzionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non essendo disponibile in tempi brevi un mezzo sostitutivo, la scuola ha deciso di annullare l’uscita.

Comprensibile la delusione tra i bambini per la giornata in piscina saltata, ma l’episodio si inserisce in un contesto di prevenzione concreta. La collaborazione tra l’istituto scolastico, che ha richiesto il controllo prima della partenza, e la Polizia Stradale, che ha effettuato le verifiche con rigore, ha consentito di evitare qualsiasi potenziale rischio.

Un episodio che conferma quanto i controlli preventivi possano fare la differenza, soprattutto quando si tratta della sicurezza dei più piccoli.

