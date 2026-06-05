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Portavalori in fiamme nel garage di una nave Grimaldi: intervento dei vigili del fuoco in Darsena Toscana

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5 Giugno 2026

Portavalori in fiamme nel garage di una nave Grimaldi: intervento dei vigili del fuoco in Darsena Toscana

Livorno 5 giugno 2026 Portavalori in fiamme nel garage di una nave Grimaldi: intervento dei vigili del fuoco in Darsena Toscana

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno a Livorno, dove un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del garage di una nave della compagnia Grimaldi ormeggiata in Darsena Toscana.

L’allarme è scattato quando alcuni membri dell’equipaggio e del personale presente a bordo hanno notato del fumo provenire da un furgone portavalori parcheggiato all’interno del traghetto. La situazione ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza e la richiesta di intervento al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno individuato il mezzo interessato dall’incendio e provveduto a spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi ad altri veicoli o alle strutture della nave. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe interessato il vano del furgone.

Terminate le operazioni di spegnimento, il mezzo è stato messo in sicurezza consentendo il ripristino delle normali condizioni operative a bordo. La nave ha quindi potuto lasciare il porto e proseguire regolarmente la propria rotta programmata.

Non si registrano feriti né conseguenze per i passeggeri e per il personale presente sulla nave. Restano invece da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Gli accertamenti sono attualmente in corso per stabilire l’origine del rogo e verificare eventuali anomalie tecniche del veicolo.

L’episodio ha comunque richiesto un rapido intervento dei soccorritori, evitando che una situazione potenzialmente pericolosa potesse avere conseguenze più gravi all’interno di uno spazio chiuso come il garage di un traghetto.