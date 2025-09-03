Porte aperte in FISAR il 15 settembre
Livorno 3 settembre 2025 Porte aperte in FISAR il 15 settembre
FISAR Livorno vi aspetta giovedì 15 settembre dalle ore 19:00 alle 21:00 per la serata gratuita “Porte Aperte in Fisar”!
Un’occasione per conoscere da vicino la associazione e immergersi per qualche ora nell’affascinante universo del vino alla scoperta di tutte le attività riservate agli associati: degustazioni, cene tematiche, visite in cantina e molto altro!
Inoltre verrà presentato il Corso per Sommelier che inizierà il 22 settembre: un’opportunità unica per avviare un percorso formativo di qualità riconosciuto a livello nazionale.
Clicca sul link a fianco per scoprire tutti i dettagli sul corso per sommelier a Livorno
Durante la serata verranno degustati alcuni vini guidati dai relatori e sommelier FISAR, pronti a rispondere a tutte le curiosità dei presenti.
Porte aperte in FISAR vi aspetta presso la sede di FISAR Livorno in Scali Cerere 15 dalle ore 19:00 alle 21:00
L’ingresso è libero e gratuito