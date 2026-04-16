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Porte aperte in serra: scopriamo insieme l’ospedale delle piante

Cronaca

16 Aprile 2026

Porte aperte in serra: scopriamo insieme l’ospedale delle piante

Livorno 16 aprile 2026 Porte aperte in serra: scopriamo insieme l’ospedale delle piante

Sabato 18 aprile, dalle ore 16:00, presso la Serra di Villa Fabbricotti, si propone un evento formativo e laboratoriale rivolto ai/lle bambini/e del Nido d’Infanzia, della Scuola dell’Infanzia e della Primaria e alle loro famiglie.

Serra aperta è l’interessante appuntamento che vede protagonisti i bambini e le loro famiglie, che scoprono e interagiscono con le piante e la natura in un’ambiente sano, coinvolgente e benefico.

Durante la visita, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta della biodiversità che si nasconde sopra e sotto il suolo e andranno alla scoperta di un amico speciale: Nico il Lombrico!

Al termine della visita i piccoli visitatori faranno un laboratorio di semina e potranno portare a casa la loro piantina.

Dal 2015 la Serra di Villa Fabbricotti, curata dall’associazione Slow Food Livorno, grazie al progetto Orto in Condotta, è un luogo dove le piante abbandonate tornano a vivere e vengono poi donate alle scuole.

L’evento è inserito in “Orizzonti educativi: la città come laboratorio di pedagogia”, che di fatto rappresenta l’evoluzione dell’Autunno Pedagogico ed è un programma pensato per tutte le famiglie, nel senso più ampio e inclusivo del termine, con l’intento di stimolare la condivisione di valori educativi e pedagogici tra tutti gli attori coinvolti nella vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze della Città di Livorno, in un’ottica di continuità da 0 a 18 anni, sostenendone la crescita e accompagnando le loro famiglie, all’interno di un rapporto tra Amministrazione e cittadinanza fondato sui pilastri della condivisione, della fiducia reciproca e della corresponsabilità educativa.

Per il secondo anno l’Amministrazione propone un itinerario annuale di incontri, eventi e attività rivolto alle famiglie, alle scuole, al personale insegnante e a tutta la cittadinanza organizzato, finanziato e promosso dal Comune di Livorno, in collaborazione con gli Enti, gli Uffici e le Associazioni del territorio.

L’incontro e i laboratori sono a cura dell’Associazione Slow Food di Livorno. Per informazioni e/o prenotazioni inviare una mail a: cred@comune.livorno.it o chiamare il numero 3289693680. Sarà possibile prenotare entro giovedì 16 aprile.