5 Dicembre 2025

Livorno 5 dicembre 2025 Porti digitali, la formazione diventa innovativa

Quattro giorni di mobilità formativa a Venezia per utilizzare nuove tecnologie immersive (XR), sviluppare competenze trasversali e creare una rete di contatti professionali a livello europeo. Entra nel vivo il progetto europeo NeXTrain.Ports, cofinanziato dal programma Erasmus +, di cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è capofila.

Nella città lagunare i partner del progetto hanno coinvolto 12 lavoratori portuali, di cui sei provenienti dal porto di Livorno. Dal 24 al 28 novembre i partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire i temi della sostenibilità e della transizione energetica applicati al contesto portuale, analizzando casi concreti e soluzioni adottate nel Porto di Venezia. Ampio spazio è stato dedicato alla digitalizzazione e alla sicurezza, con esempi pratici di applicazione delle tecnologie nei processi operativi.

La formazione è stata arricchita da visite ai principali terminal del porto e al sistema MOSE, che hanno permesso di osservare direttamente le dinamiche operative e le infrastrutture strategiche per la protezione della città e la gestione dei flussi marittimi.

L’elemento innovativo di queste giornate formative è stato l’impiego di tecnologie XR e simulatori immersivi, che hanno consentito ai partecipanti di vivere esperienze realistiche e interattive, simulando operazioni navali e di movimentazione con gru, per migliorare le abilità tecniche e decisionali in scenari complessi.

L’esperienza si è conclusa con un momento di confronto e validazione dei contenuti appresi, favorendo lo scambio di idee e buone pratiche tra i partecipanti.

La prossima tappa del progetto è prevista a Valencia nel mese di febbraio 2026 e sarà dedicata ai profili IT & Innovation Area Manager e Environmental & Energy Transition Area Manager.