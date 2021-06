Home

Porti e città, Bonciani al meeting di Siviglia. Evento in streaming, come seguirlo

22 Giugno 2021

L’incontro in programma il 24 e 25 giugno

L’assessorae Bonciani relatrice a Siviglia per il 34° Meeting di RETE (Associazione internazionale per la collaborazione fra porti e città)

E’ possibile iscriversi per partecipare in streaming

Livorno, 22 giugno 2021

L’assessore al porto e integrazione città-porto Barbara Bonciani parteciperà al 34° incontro di RETE (Associazione internazionale per la collaborazione fra porti e città) che si terrà a Siviglia il 24 e 25 giugno.

Ricordiamo che il Comune di Livorno, nella persona dell’Assessore, è entrato a far parte della Giunta di governo dell’Associazione dando un impulso importante alle attività operative e scientifiche della stessa e facilitando la conoscenza delle iniziative realizzate dalla città di Livorno sulla portualità a livello internazionale.

Il Meeting dal titolo “Integrazione città porto: un nuovo modello di relazione per favorire le sinergie” vede la partecipazione, fra gli altri dell’ Organismo Publico Puertos de Estados (Spagna), Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz / Puerto de Cádiz Málagaport Autorità portuale di Motril Autoridad Portuaria de Huelva, Autoridad Portuaria de Santander , Autoridad Portuaria Bahía De Algeciras-Puerto de Algeciras/Puerto de Tarifa Eddea Arquitectura y Urbanismo Escuela de Arquitectura de Sevilla US Autoridad Portuaria de A Coruña Università Cattolica dell’Uruguay – ufficiale , Universidad del Centro Educativo Latinoamer, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano-UCEL la Scuola Superiore Tecnica Marittima (C.E.T.P. – Uruguay) Diario del Puerto.

L’assessore Bonciani, oltre a partecipare ai lavori della Giunta e del Comitato Scientifico, di cui è membro, interverrà al seminario internazionale previsto per il 25 giugno nel panel tematico 2 dal titolo ” La nuova realtà dell’integrazione città-porto: sostenibilità, tecnologia e logistica” con una relazione sui progetti avviati nella città di Livorno insieme alla comunità portuale sul tema della gestione degli effetti introdotti dall’automazione e dalle nuove tecnologie sul lavoro portuale e logistico e sul percorso avviato con il “Patto per il lavoro, la competitività e la coesione sociale della città porto di Livorno” che unisce città e porto , per governare e anticipare processi.

Dichiara l’assessora Barbara Bonciani: “Il 34° incontro di RETE a Siviglia segue al precedente, tenutosi proprio nella nostra città l’ottobre scorso. Nel corso dell’evento avrò modo di raccontare le azioni promosse dalla città di Livorno, insieme alla comunità portuale per favorire competitività e coesione sociale, con un focus sugli effetti che le nuove tecnologie avranno sul lavoro. Il Meeting costituirà un’occasione di confronto per misurarsi sulle nuove sfide aperte dalla portualità alle città di porto, sia sul piano delle politiche di sostenibilità ambientale, sia su quelle afferenti al lavoro. In questo ultimo ambito, il focus sarà posto sugli effetti prodotti dall’automazione sul lavoro portuale e logistico e sulle modalità mediante le quali anticipare e governare i processi di innovazione tecnologica, nell’ottica della tutela del lavoro e della promozione di lavoro di qualità; argomenti che riguardano il nostro futuro e che necessitano di essere governati nel modo opportuno, in modo da garantire tenuta sociale e promozione dell’occupazione nel settore delle nuove tecnologie “.

Sarà possibile partecipare all’evento in streaming dal canale Youtube dell’Autorità portuale di Siviglia che lo ospita: https://bit.ly/3xrPkOL

Il programma:

https://bit.ly/3gmh7KS

Per iscriversi:

https://bit.ly/3zrEVEt

