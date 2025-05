Home

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025 Porti: Ferrante (Mit), Livorno porta sul futuro dell'Italia, avanti con gli investimenti

“Quello di Livorno non è solo un porto: è una vera e propria porta sul futuro marittimo dell’Italia.

Oggi ho toccato con mano l’energia di un territorio che vuole essere protagonista della nuova stagione della blue economy: in un momento in cui i porti italiani stanno ridefinendo il proprio ruolo nei flussi globali, Livorno ha infatti tutte le carte in regola per essere uno snodo strategico di questo cambiamento.”

Lo ha dichiarato il deputato azzurro e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto questa mattina per tracciare le conclusioni del convegno sull’economia del mare promosso nel capoluogo labronico dal coordinamento provinciale di Forza Italia.

“Il sistema portuale nazionale – ha aggiunto il Sottosegretario – sta vivendo una fase di trasformazione profonda, che ci vede al lavoro per rafforzare l’efficienza operativa dei nostri scali e attrarre nuovi traffici: in questo quadro, Livorno si distingue per le sue potenzialità logistiche e per i progetti infrastrutturali in corso.

Mi riferisco anzitutto alla Darsena Europa, emblema di una realtà ambiziosa che, come Ministero dei Trasporti, intendiamo sostenere in una più ampia visione integrata dei nostri scali.

L’imminente presentazione della riforma dei porti, a cui si aggiungono piani di investimenti in infrastrutture resilienti, sarà determinante per delineare una governance moderna ed efficiente. A ciò si aggiungono misure come il ferrobonus ed il sea modal shift estese fino al 2027 quale forma di ristoro anche rispetto alle rigide direttive europee sulle tassazioni che potrebbero frenare la crescita dei nostri scali.

Il mare – ha concluso Ferrante – è una frontiera economica, tecnologica e ambientale e Livorno può e deve essere una delle sue capitali italiane. Noi siamo pronti ad accompagnarla in questo percorso.”

