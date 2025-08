Home

Porti, Gazzetti (Pd): “Il centrodestra penalizza la Toscana. Inaccettabile il rinvio in Senato”

6 Agosto 2025

Presidenze dei porti, Gazzetti (Pd): “Il centrodestra si dimentica della portualità italiana e penalizza gravemente quella toscana. Inaccettabile il rinvio a settembre della riunione della Commissione al Senato”

“Il centrodestra si dimentica della portualità italiana e penalizza, gravemente, quella toscana. In Senato è saltata, infatti, la seduta della Commissione che doveva esprimersi sulle nomine dei presidenti delle Autorità Portuali, tra cui quella di Livorno e Piombino.

Un comportamento politicamente inaccettabile e sconcertante, che lascia nel limbo un settore strategico. Ancora più grave è il fatto che per avere il parere della Commissione del Senato si dovrà attendere addirittura settembre.

È questa l’attenzione che il centrodestra riserva alla portualità? È questa la cura con la quale il governo Meloni segue il settore? Dopo il parere espresso dalla Commissione alla Camera ci si attendeva che il Senato si pronunciasse in tempi rapidi ed invece non è stato così, i presidenti in pectore come Davide Gariglio restano nel limbo. Il centrodestra ha, evidentemente, altre priorità e tra queste non c’è la portualità. Oltre al Pd e al centrosinistra adesso devono far sentire la loro voce anche i parlamentari e gli esponenti regionali e locali delle forze che sostengono il governo Meloni. I lavoratori e le imprese portuali d’Italia e della Toscana meritano rispetto” dichiara in una nota Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture Pd Toscana.

