Porti italiani sotto attacco hacker russi, nella lista di Killnet anche Livorno

Attualità

5 Giugno 2022

Livorno 4 giugno 2022

I porti italiani compreso quello di Livorno sono stati presi di mira dagli hacker di Killnet

L’offensiva è rivendicata su Telegram da “Legion” il 2 giugno. Legion, una costola del gruppo di attivisti filorussi Killnet, ha colpito i siti web dei porti di:

Trieste, Genova, Livorno, Cagliari, Gioia Tauro, Ravenna, Venezia, Messina, Taranto, Napoli, La Spezia, Salerno e Savona.

Lo screenshot del post Telegram di Legion: Attacco ai porti italiani. Obiettivi molto importanti (Атака по портам Италии. Очень важные цели)

Come riporta il quotidiano Il Giorno, i sistemi di difesa di AdSP e di Liguria Digitale hanno rilevato picchi anomali di traffico. L’attacco è stato però respinto grazie al pronto intervento della polizia postale di Genova, in collaborazione con i tecnici della stessa autorita’ portuale e gli esperti di Liguria digitale, che gestisce il sito dell’Adsp

L’attacco hacker respinto era di tipo DDoS, è un attacco che un numero spropositato di accessi contemporanei ai siti web con lo scopo di provocare una congestione e la conseguente interruzione di servizio

Per quanto riguarda il porto di Livorno che era nella lista, non risulterebbero attacchi come in altri porti della lista.

Non si sa se Livorno era un nome in una lista usata per propaganda o se era intenzione degli hacker attaccarlo e poi hanno rinunciato dopo aver fallito l’attacco in Liguria

