Home

Sport

Calcio

Portiere e difensore, ecco i due nuovi tesserati dell’US Livorno

Calcio

7 Settembre 2021

Portiere e difensore, ecco i due nuovi tesserati dell’US Livorno

Livorno 7 settembre 2021 – Portiere e difensore, ecco i due nuovi tesserati dell’US Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il portiere Guido Pulidori e il difensore Luca Franzoni

Guido Pulidori: portiere, classe 1997, 14 presenze in carriera con la maglia amaranto e nella scorsa stagione in serie C con la Carrarese, e il difensore

Luca Franzoni: difensore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin