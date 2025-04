Home

Cronaca

Porto, AdSP: approvati in Comitato il Bilancio Consuntivo e la relazione annuale

Cronaca

23 Aprile 2025

Porto, AdSP: approvati in Comitato il Bilancio Consuntivo e la relazione annuale

Livorno 22 aprile 2025 Porto, AdSP: approvati in Comitato il Bilancio Consuntivo e la relazione annuale

AdSp approva in comitato il Bilancio consuntivo e la relazione annuale, questo il comunicato dell’Ente:

“Un ente in salute, tempestivo nei pagamenti delle fatture, e con una efficiente capacità di programmazione delle opere pubbliche. E’ la fotografia che emerge dal Bilancio Consuntivo e dalla Relazione annuale 2024, approvati stamani dal Comitato di Gestione.

L’AdSP ha centrato per il 2024 tutti gli obiettivi istituzionali che si era prefissata di raggiungere, riuscendo a rispettare pienamente il cronoprogramma annuale relativo all’avanzamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere e raggiungendo gli obiettivi prefissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Raggiunto anche il traguardo della cantierizzazione delle opere previste dal Fondo Nazionale Complementare, con l’avvio, a dicembre, degli interventi relativi al Cold Ironing nei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio.

La gestione del bilancio, illustrata dal dirigente amministrativo Simone Gagliani, si è chiusa con un avanzo di amministrazione di 86,9 mln di euro, dimagrito nel corso dell’anno di 12 milioni. Tra tasse portuali e di ancoraggio, l’Ente ha incamerato nell’anno 24,2 mln di euro, registrando nel complesso entrate correnti per un totale di 43 milioni.

Complessivamente, per il 2024 l’AdSP ha impegnato per l’ammodernamento dei porti del Sistema 57,9 milioni di euro.

Di questi, 42,5 milioni di euro sono stati erogati dallo Stato e destinati in quota parte agli interventi di mitigazione ambientale del waterfront e di mitigazione paesaggistica del porto di Piombino (per un totale di 25 milioni di euro).

Altre risorse sono state destinate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in un’area sita nel Comune di Collesalvetti (per 4,7 milioni di euro), alla ultimazione del nuovo Punto di Controllo Frontaliero nel porto di Livorno (per 2,9 mln di euro) e alla realizzazione di Impianto fotovoltaico su pensiline in un parcheggio sito nel Comune di Piombino (per un totale di 1,2 mln di euro).

Rientrano in questo capitolo anche i 10,6 milioni di euro ( di cui 7,1 mln a valere sui fondi del Net Generation UE del PNRR, e 3,5 mln di entrate proprie) destinati alla realizzazione all’Interporto di un nuovo magazzino del freddo. Complessivamente, l’ente ha finanziato con le risorse proprie opere per un totale di 5,17 mln di euro.

Sul fronte delle uscite correnti, va registrato come l’AdSP sia riuscita a ridurre nel 2024 i già ottimi tempi di pagamento delle fatture per la corresponsione di beni e servizi. L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti – calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento – ha infatti registrato una media di 10,8 giorni di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali (nel 2023 la media si era attestata su un anticipo di 4,6 giorni).

Dalla relazione annuale emerge inoltre come nel 2024 la Port Authority sia riuscita a rafforzare le attività di controllo in porto, effettuando 185 verifiche ispettive, con un incremento del 110% rispetto ai risultati dell’anno precedente.

Raggiunti anche risultati più che soddisfacenti nell’implementazione e semplificazione degli strumenti informatici, con la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di una serie di interventi migliorativi del Tuscan Port Community System, il sistema che digitalizza e semplifica i flussi informativi collegati alle operazioni di importazione ed esportazione della merce nel Porto di Livorno.

Sul fronte della formazione, l’AdSP ha raddoppiato i propri sforzi, riuscendo a formare per l’anno il 98% dei dipendenti della Port Authority e ammettendo al finanziamento otto progetti formativi finalizzati all’innalzamento generale delle competenze e delle professionalità dei lavoratori del porto.

“Dalla relazione annuale e da quella contabile emerge un quadro positivo per il governo dei nostri porti” ha dichiarato il commissario straordinario Luciano Guerrieri.

“In questi anni è stato premiato il percorso intrapreso dall’Ente sul fronte di una gestione virtuosa dei propri conti. Uno sforzo, quello di contenimento delle spese, che non ci ha però impedito di portare avanti le necessarie opere di infrastrutturazione previste dal programma triennale delle opere, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale e all’innovazione digitale. Nel complesso, negli ultimi cinque anni l’AdSP ha investito più di 800 mln di euro per l’ammodernamento delle proprie infrastrutture” ha aggiunto.

“La tempestività dei pagamenti per le forniture e l’innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi connessi alle attività di controllo in porto, sono altri due fiori all’occhiello che hanno distinto l’ottimo lavoro svolto quest’anno da tutta la Struttura” ha concluso.

Si è detto soddisfatto il segretario generale dell’Ente portuale, Matteo Paroli, che si è voluto soffermare sugli ottimi risultati raggiunti nel 2024 dall’AdSP:

“Anche per quest’anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che il Ministero competente ha attribuito al Presidente e, a scendere, a tutta la struttura” ha dichiarato.

“Dal quadro di insieme emerge come l’Ente abbia accelerato sulle spese in conto capitale, rafforzando al contempo le attività repressive della corruzione, incrementando la sicurezza e adeguando i servizi informatici esistenti con il trasferimento degli stessi nel cloud nazionale” ha aggiunto. “Da sottolineare infine come i costi del personale sostenuti dall’Ente, pari al 31% delle spese complessive, siano in linea con quelli sostenuti da una società privata”.

Porto, AdSP: approvati in Comitato il Bilancio Consuntivo e la relazione annuale