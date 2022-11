Home

Porto, AdSP aumenta le tariffe Alp dell’8,5%

1 Novembre 2022

Livorno 1 novembre 2022 – Porto, AdSP aumenta le tariffe Alp dell’8,5%

Aumento delle tariffe dell’Agenzia per il lavoro in porto e numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali. E’ uno dei punti discussi nella seduta del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Tariffe ALP

Nel corso della seduta il Comitato di Gestione ha approvato l’aggiornamento del quadro tariffario dell’ALP; l’Agenzia della quale sono soci 12 fra i maggiori operatori del porto di Livorno e che è autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Si tratta un aumento lineare dell’8,5% sulla tariffazione ordinaria e sulla relativa tariffa scontata (collegata allo sviluppo mensile di un certo numero di turni).

L’aggiornamento tariffario si è reso necessario per via delle mutate condizioni di mercato e dell’effetto che queste hanno avuto sull’equilibrio economico-finanziario dell’art. 17 del porto di Livorno.

L’obiettivo è quello di consentire all’art.17 del porto di Livorno di alleggerire il peso dell’inflazione e coprire adeguatamente i costi di lavoro ed organizzativi.

Numero massimo delle autorizzazioni

Il Comitato ha infine disposto per il 2023 la conferma del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell’art. 16 della legge 84/94, prevedendo, per il porto di Livorno

non più di 18 e 12 autorizzazioni concedibili rispettivamente per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Nello scalo portuale piombinese e nei porti elbani di Portoferraio, Rio Marina e Cavo, è stato confermato rispettivamente a 10 e 3 il numero massimo delle autorizzazioni per le operazioni portuali. Per i servizi il numero massimo rimane 6 per Piombino e 3 per l’Elba.

