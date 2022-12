Home

Porto, al via l’assunzione di 6 precari. I sindacati: “I primi frutti dello sciopero di 10 giorni dello scorso settembre”

21 Dicembre 2022

Livorno 21 dicembre 2022 – Porto, al via l’assunzione di 6 precari. Gucciardo, Keszei e Vianello: “I primi frutti dello sciopero di 10 giorni dello scorso settembre”

Iniziano a vedersi i primi frutti concreti dello sciopero di 10 giorni dei lavoratori portuali indetto lo scorso settembre da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. A partire dal prossimo 2 gennai infatti 6 precari dell’agenzia di lavoro somministrato Intempo saranno assunti a tempo indeterminato da Alp. Si tratta di un primo risultato importante; frutto della grande mobilitazione che dal 12 al 22 settembre ha visto protagonisti i lavoratori del sistema portuale livornese. Una mobilitazione (“Lotta e lavoro per il futuro del porto” lo slogan) fortemente sostenuta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti a difesa della sicurezza, della salute e del salario. La stessa questione della precarietà del lavoro nel sistema portuale livornese era uno dei temi al centro delle rivendicazioni avanzate da lavoratori e sindacati.

Adesso l’assunzione a tempo indeterminato di 6 lavoratori – in questi giorni sono in corso le visite mediche – rappresenta un primo passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso per il contrasto alla precarietà: l’auspicio è che già nei prossimi mesi si arrivi alla stabilizzazione di altri lavoratori Intempo.

Ovviamente la nostra battaglia per far ottenere ai lavoratori migliori condizioni di lavoro non riguarda solo i precari di Intempo. In queste settimane stiamo infatti cercando di concludere un numero importante di trattative con altre imprese del sistema portuale livornese per arrivare al rinnovo dei contratti integrativi.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Dino Keszei (Fit-Cisl)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti)

