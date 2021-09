Home

Cronaca

Cronaca

28 Settembre 2021

Porto: all’Alto Fondale i servizi RO/RO per la Spagna

Livorno 28 settembre 2021

Durante la seduta Comitato di Gestione AdSP Livorno il segretario generale Matteo Paroli ha comunicato ai membri del Comitato le ragioni che hanno portato l’Autorità di Sistema Portuale a valutare il trasferimento dei traffici ro/ro del gruppo Grimaldi per la Spagna dal terminal Sintermar all’Alto Fondale, alla radice dell’accosto 43, area assegnata in concessione alla Cilp.

Secondo quanto comunicato dai vertici, la ragione dello spostamento ha a che fare con il recente impiego da parte dell’armatore di navi di classe Eco, più grandi di quelle impiegate tradizionalmente, che hanno forti limitazioni per attraccare in Sintermar.

E’ stato chiarito che gli uffici competenti e, in particolare, quelli di demanio, lavoro portale e sicurezza, hanno approfondito la questione, coinvolgendo Capitaneria di Porto, Dogane, Guardia di Finanza e Polizia Marittima.

Non sono del tutto stati esclusi degli impatti sul flusso veicolare in ingresso e in uscita dal Varco Valessini ma le procedure adottate e condivise con il terminalista consentono alla Port Authority di assicurare che l’impatto non sarà tale da creare delle serie criticità operative presso i varchi interessati.

Si tratta comunque di una soluzione sperimentale. Sarà premura dell’Ente vigilare perché non ci siano ripercussioni nel corso di questi mesi.

