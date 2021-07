Home

Provincia

Isole

Elba

Porto Cantieri a Portoferraio, giovedì 15 luglio la presentazione

Elba

14 Luglio 2021

Porto Cantieri a Portoferraio, giovedì 15 luglio la presentazione

Livorno 14 luglio 2021

Porto Cantieri a Portoferraio, dopo la firma dello schema di protocollo d’intesa avvenuta nel 2020 tra Regione Toscana, Comune di Portoferraio, Provincia di Livorno e l’azienda Esaom Cesa, per la realizzazione del progetto del Porto Cantieri, giovedì 15 luglio alle ore 11,15 sarà presentato nel dettaglio il contenuto dell’accordo nella sede del cantiere Esaom Cesa di Portoferraio.

Saranno presenti Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione, Angelo Zini, sindaco di Portoferraio, Andrea Solferetti, consigliere provinciale e Umberto Buzzoni, presidente della società Esaom-Cesa spa.

Il progetto oggetto dell’intesa prevede le bonifiche delle aree ex industriali, la messa in sicurezza dei fossi, le analisi del rischio di inquinamento relativo alle loppe (eredità siderurgica) che si trovano nell’area retroportuale: in sintesi un piano che sarà il cardine della riqualificazione complessiva del waterfront portoferraiese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin