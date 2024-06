Home

“Porto, concessioni e organizzazione del lavoro, Genova parla all’Italia”, Usb davanti all’Autorità Portuale

6 Giugno 2024

Livorno 6 giugno 2024 – “Porto, concessioni e organizzazione del lavoro, Genova parla all’Italia”, Usb davanti all’Autorità Portuale

Ieri, mercoledì 5 giugno il sindacato Usb Livorno ha tenuto una conferenza stampa dei portuali USB di fronte all’Autorità di Sistema per esporre le loro riflessioni dopo i fatti di Genova

“Il terremoto giudiziario che ha colpito il capoluogo Ligure con arresti e misure cautelai anche in merito al sistema delle concessioni portuali, impone una riflessione più ampia che non può che investire tutti i porti di Italia. I monopoli armatoriali che acquisiscono sempre più potere e l’annunciata riforma portuale.

Nel nostro porto sono stati tanti i cambiamenti, anche recenti, per quanto riguarda la geografia del lavoro e delle imprese. Abbiamo un’autorizzazione art 17 in scadenza e società art 16 in perenne difficoltà per quanto riguarda le tariffe applicate.

Ci sono inoltre i temi importanti della sicurezza, del rinnovo contrattuale e della democrazia sindacale blindata da un sistema di potere che, come a Genova, non vuole ammettere voci contrastanti”.

