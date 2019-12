Home

Porto: Darsena Europa, Giannarelli (M5S): “Fase di stallo per colpa del PD”

17 dicembre 2019

Senza offerte il bando per la Darsena Europa, Giannarelli (M5S): “Fase di stallo per colpa del PD.”

Livorno 17 dicembre 2019 – Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale MoVimento 5 Stelle: “E’ per colpa del Pd e del Presidente Rossi, che avevano inizialmente proposto un progetto faraonico per la Darsena Europa, se adesso ci troviamo in una fase di stallo. Con il ridimensionamento della Darsena Europa, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle per tener conto di esigenze ambientali, e con i necessari collegamenti ferroviari che saranno realizzati grazie all’interessamento dell’ex Ministro Toninelli, il porto di Livorno assumerà tutto il suo valore strategico, collegando i vari bisogni del distretto cartario e tessile con un sistema di scali interportuali da incrementare, alleggerendo così le autostrade dal traffico pesante su gomma. Il MoVimento 5 Stelle è favorevole agli interventi sul porto strategico di Livorno. Siamo convinti che si debba ripartire dalla costa della Toscana per costruire un futuro in cui vi sia più qualità della vita, più posti di lavoro e meno diseguaglianze.”