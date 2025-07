Home

Cronaca

Porto di Livorno, Confcommercio: non basta progettare: ora servono le risorse e le autorizzazioni

Cronaca

16 Luglio 2025

Porto di Livorno, Confcommercio: non basta progettare: ora servono le risorse e le autorizzazioni

Livorno 16 luglio 2025 Porto di Livorno, Confcommercio: non basta progettare: ora servono le risorse e le autorizzazioni

Franchini (Trasporti e logistica Confcommercio Livorno) dopo l’incontro a Palazzo Granducale: “Sosteniamo l’azione della Regione, ma accelerare è indispensabile”

“Il porto è la più grande infrastruttura economica della Toscana, ma senza connessioni efficienti rischia di non esprimere tutto il suo potenziale”. Lo afferma Fulvio Romeo Franchini, delegato ai trasporti e alla logistica di Confcommercio Livorno, all’indomani del confronto sulle infrastrutture tenutosi a Livorno a Palazzo Granducale.

“Nel contesto attuale, segnato da instabilità geopolitica e tensioni nel Mediterraneo – osserva Franchini – la centralità logistica del nostro scalo cresce di importanza. Ma proprio per questo occorre completare ciò che è stato solo avviato. Da tempo assistiamo alla formulazione di progetti, anche avanzati sotto il profilo tecnico, che però restano sospesi per mancanza di coperture economiche o per l’assenza di passaggi autorizzativi fondamentali.”

Confcommercio riconosce i progressi fatti, come l’espansione a mare della Darsena Toscana, ma mette in guardia contro l’effetto “freno a mano” su altri interventi chiave. “I grandi assi di collegamento retroportuale, ferroviari e stradali, non possono più restare nell’anticamera delle intenzioni. Vanno messi nelle condizioni di essere realizzati, perché il nodo logistico di Livorno deve poter servire con continuità ed efficienza tutta la Toscana e dialogare operativamente con il Sud del Mediterraneo, dove si gioca una parte sempre più importante delle dinamiche commerciali.”

“Per questo”, conclude Franchini, “è fondamentale che il lavoro portato avanti dalla Regione Toscana trovi ascolto e concretezza ai tavoli ministeriali. Siamo accanto alle istituzioni locali in questo sforzo, ma non possiamo perdere altro tempo: i progetti vanno portati al traguardo, perché il porto di domani si costruisce oggi.”

Porto di Livorno, Confcommercio: non basta progettare: ora servono le risorse e le autorizzazioni