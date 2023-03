Home

Porto di Livorno, consegnate celle di sicurezza per pronto soccorso nelle stive delle navi

23 Marzo 2023

Consegnate agli operatori del porto cinque celle porta persone da destinare alle attività di primo soccorso in stiva e a bordo nave

Livorno 23 marzo 2023

Ridurre sempre di più i tempi di recupero e soccorso degli infortunati a bordo nave e in stiva. E’ con questo obiettivo che nei giorni scorsi l’Autorità di Sistema Portuale ha consegnato agli operatori portuali interessati (Tozzi, Ft.lli Bartoli, Cilp, TCO e MarterNeri) cinque celle porta persone da destinare alle attività di primo soccorso.

Le celle riescono a portare sino a quattro persone e una barella; si agganciano alle gru di manovra dei terminal portuale per consentire ai soccorritori di calarsi velocemente all’interno della nave senza dover passare dai passi d’uomo, che sono molto stretti e non consentono l’accesso facilitato alla stiva o ai serbatoi con il materiale che dovesse essere necessario per prestare i primi soccorsi e stabilizzare l’infortunato prima del recupero.

“Dopo aver stilato le linee di indirizzo per la gestione delle emergenze in ambito portuale, un progetto pilota a livello nazionale, l’AdSP si è assunta come obiettivo prioritario quello di fornire alle imprese gli strumenti operativi necessari per prestare, con immediatezza efficacia ed efficienza, le necessarie misure di primo soccorso in caso di emergenza” ha affermato il segretario generale dell’AdSP, Matteo Paroli.

“L’obiettivo che si è posto l’Adsp è quello di mantenere ai massimi livelli l’attenzione in materia di sicurezza in porto, in stretta collaborazione con le imprese portuali, i sindacati e le associazioni di categoria interessate.”

Le celle saranno collaudate nei prossimi giorni dalle imprese, alla presenza dei tecnici dell’Ente portuale, dei vigili del fuoco e dell’Asl e degli RLS di Sito.

