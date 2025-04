Cronaca

27 Aprile 2025

Livorno 27 aprile 2025 Porto di Livorno, “discontinuità necessaria: no a logiche di appartenenza, sì a competenza internazionale”

Discontinuità nella nomina del nuovo presidente Autorità di Sistema: occorre un manager internazionale

L’intervento politico del nuovo partito Partito Liberaldemocratico Livorno sul futuro del porto

Il dibattito sulla nomina del nuovo presidente dell’Autorità di Sistema è al centro del dibattito politico per la sua importanza strategica territoriale. Al fine di suggerirne il profilo, appare opportuno ripercorrere alcune vicende di rilievo che si sono succedute nell’ultimo decennio, riguardanti il porto di Livorno.

2015: approvazione del Piano Regolatore Portuale e delibera della Regione Toscana per la copertura finanziaria per 200 milioni di euro delle previste opere pubbliche per la Darsena Europa. Parallelamente, il bando per la concessione ai privati risultò deserto per inconsistenza del business plan di riferimento.

2017: revisione del progetto della Darsena Europa al ribasso negli investimenti e previsione di consegna dell’opera nel 2022 con due anni di anticipo rispetto al piano originale

2018: bando di cessione delle quote di Porto 2000 (vinto da Livorno Terminals) senza certezze temporali sui previsti, in parte propedeutici, lavori pubblici sulle strutture dei moli di riferimento e senza accordi sul water front, in particolare sulla viabilità di cintura, con l’amministrazione comunale. Tali assenze hanno contribuito ad ostacolare i previsti investimenti dell’aggiudicatario per la nuova Stazione Marittima pari a 91 milioni di euro.

2022: firmato dall’Autorità di sistema il contratto per le opere pubbliche a mare per la Darsena Europa per un costo di 370 milioni di euro, con previsione inizio lavori dopo pochi mesi e conclusione nel 2026.

2025: tali opere non sono ancora iniziate per sopravvenuto nuovo aggiornamento progettuale e per il completamento dei conseguenti adempimenti. Nel frattempo i costi complessivi sono cresciuti, i fondamentali progetti di connessione ferroviaria sono diventati obsoleti e lontani da realizzarsi e sussiste sempre incertezza sul concretizzarsi della concessione ai privati.