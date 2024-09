Home

29 Settembre 2024

Livorno 29 settembre 2024 – “Porto di Livorno e crescita economica del territorio” è il dibattito di chiusura della Festa dell’Unità

Chiude la festa dell’unità di Livorno, più di 1200 partecipanti; per un evento unitario del Partito Democratico di Livorno ultimo dibattito su:

“Il porto di Livorno: alcuni tra i nodi principali il lavoro portuale e la ZLS nello scenario della piattaforma Europa e nella prospettiva della legge di riforma“



Lunedì 30 settembre 2024, ore 16:00

La Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, Livorno

con Fossi, Franchi, Brilli, Salvetti, Guerrieri, Gariglio, Ghio, Simiani, Gazzetti,

D’Alessio, Dari e Serini

L’ultimo appuntamento di confronto sarà dedicato alla crescita economica del nostro territorio e sarà dedicato a ‘Il porto di Livorno: alcuni tra i nodi principali il lavoro portuale e la ZLS nello scenario della piattaforma Europa e nella prospettiva della legge di riforma’ che si terrà lunedì 30 Settembre alle ore 16:00 a La Bottega del Caffè, Viale Caprera 35, Livorno.

Le molte sfide in cui è impegnata la portualità italiana, settore di rilievo e strategico per l’economia del Paese e l’occupazione, rilanciato dalla Legge 84/94 e dalle successive modifiche, esigono grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento nella individuazione di interventi strategici utili a rafforzare la pianificazione, la competitività, le tutele per le imprese e i lavoratori.

“Con le riforme in atto e quelle annunciate, l’autonomia differenziata e la cosiddetta privatizzazione dei porti, questo Governo appare andare in senso esattamente contrario -dicono dal Pd-,stravolgendo in modo caotico il sistema senza coglierne in nessun modo almeno alcune priorità chiudendo, per esempio, a strumenti importanti per il mondo del lavoro portuale dal riconoscimento del lavoro usurante allo sblocco del fondo per il prepensionamento.

Con l’incontro pubblico di lunedì 30 Settembre, alle ore 16:00, alla Bottega del Caffè, nell’ambito della Festa dell’Unita’ diffusa di Livorno, in un quadro nazionale di grande preoccupazione, il Partito Democratico propone una discussione su alcuni nodi nazionali che interessano il porto di Livorno e che riguardano il lavoro portuale nella prospettiva delle riforme in atto ed annunciate e la ZLS nello scenario della irrinunciabile piattaforma Europa.

Un’occasione per conoscere, riflettere, proporre, evidenziare le criticità e rilanciare la nostra economia.

L’evento di conclusione vedrà la partecipazione di esponenti del Partito Democratico, tra cui:

Emiliano Fossi, Segretario del PD Toscana; Davide Gariglio responsabile nazionale trasporti PD; Valentina Ghio Parlamentare PD; Marco Simiani Parlamentare PD; Francesco Gazzetti responsabile Infrastrutture PD Toscana.

Partecipa Luca Salvetti, Sindaco di Livorno. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e sindacale, tra cui: il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri; il direttore generale ANCIP – Associazione Nazionale Imprese Portuali, Amedeo D’Alessio; la Vicepresidente Confetra Gloria Dari; il presidente CNA Territoriale Maurizio Serini. Partecipa una rappresentanza per Confindustria.

Il Pd Livorno invita la cittadinanza a partecipare a questo incontro pubblico per discutere insieme del presente e del futuro dei territori. Opportunità per conoscere le tematiche strategiche per l’occupazione sul nostro territorio e per collocare nuovamente il porto di Livorno a quella storica prospettiva di rilevanza nazionale e regionale, che storicamente gli spetta per la sua posizione ‘naturalmente’ strategica.

Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.pdlivorno.it, sezione notizie > UC Livorno

