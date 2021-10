Home

Porto di Livorno, firmato il Protocollo per la sicurezza del lavoro

9 Ottobre 2021

Porto di Livorno, firmato il Protocollo per la sicurezza del lavoro

Livorno 9 ottobre 2021

Firmato il rinnovo del Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale, tra Regione Toscana e tutti gli enti e istituzioni che hanno un ruolo per la sicurezza nel porto (Direzione marittima di Livorno, Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Direzione regionale vigili del fuoco Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Arpat, Ausl Toscana nord ovest). Il Protocollo, siglato oggi 8 ottobre, è stato precedentemente illustrato al Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro e approvato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Simone Bezzini.

Il protocollo – lo ricordiamo – ha la finalità di elevare gli standard di sicurezza sul lavoro dell’area industriale e portuale di Livorno mediante azioni e progettualità, che interessano sia l’ambito portuale sia gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, garantendo sinergia e omogeneità di azioni tra tutti gli enti e istituzioni, preposti a fare controlli e a programmare attività in materia, in piena collaborazione e nel rispetto delle rispettive competenze.

“La sinergia tra tutti i firmatari del documento darà un valido contributo per azioni concrete, finalizzate al potenziamento della sicurezza sul lavoro – commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Con questo Protocollo intendiamo, infatti, dare una spinta ulteriore alla programmazione di iniziative e azioni, per favorire la sicurezza e la salute dei lavoratori, ponendo massima attenzione alle realtà più esposte ai rischi di infortunio. La problematica è ancora, purtroppo, di grande attualità. E’ nostro dovere continuare a impegnarci al massimo e vigilare, perché vengano rispettate le norme antinfortunistiche a tutela della salute e della sicurezza dei nostri lavoratori”.

“Il rinnovo del Protocollo ci consente di rafforzare ancora di più la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, andando a tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza – sottolinea l’assessore Bezzini . Ringrazio tutti gli attori di questa importante sinergia per quello che è stato fatto a oggi e per quello che riusciremo a costruire insieme in futuro. Inoltre – prosegue – continueremo a promuovere la cultura della prevenzione, investendo anche in specifici progetti di formazione e informazione. La Toscana è in prima linea contro gli incidenti sul lavoro, che colpiscono al cuore la nostra comunità, da sempre attenta al problema e con una radicata cultura dei diritti e del lavoro. Per noi rappresenta una priorità assoluta, stiamo rafforzando tutti gli strumenti e mettendo in campo nuove azioni, per contrastare questo fenomeno ed evitare altre tragedie”.

“Dal Ministero del lavoro abbiamo indicazioni precise ad orientare la nostra attività alla massima collaborazione e sinergia istituzionale – ammette il Capo dell’Ispettorato Interregionale Giovanni De Paulis – per questo sosteniamo con forza iniziative come questa. Ma non ci può essere lavoro sicuro, senza un lavoro regolare: servono quindi più controlli su tutti gli aspetti che incidono sulla sicurezza compresi gli orari osservati, i turni svolti e molto altro. Per fare questo e assicurare un potenziamento della forza ispettiva servono sicuramente risorse umane. Confidiamo di poter avere 800 nuovi ingressi entro la fine dell’anno e complessivamente duemila persone nel prossimo biennio”.

“Per la città di Livorno il tema della sicurezza del lavoro e della prevenzione del rischio di incidenti e infortuni in ambito portuale – dice Luca Salvetti, sindaco di Livorno – è di prioritaria importanza. La costituzione del Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di livornoe negli stabilimenti industriali dell’area portuale ha permesso negli scorsi anni di sviluppare importanti azioni in sinergia fra enti, nel rispetto delle rispettive competenze sul fronte della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e infortuni. Il suo rinnovo esprime l’impegno di tutti gli enti ad un’azione ancora più incisiva finalizzata a migliorare la qualità del lavoro e il miglioramento dei sistemi di sicurezza”.

“Esprimo soddisfazione per questo accordo – commenta Adelio Antolini, sindaco di Collesalvetti – ed auspico che in futuro si possa estendere all’interporto e a tutta l’area retroportuale”.

“Il tema della la sicurezza sul lavoro – conferma Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è una priorità da affrontare con tutti i mezzi a nostra disposizione. La ASL, con i servizi di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma solamente da un impegno comune con tutti gli attori coinvolti potrà davvero scaturire una maggior sicurezza. Per questo ringrazio le istituzioni e tutti i nostri operatori del Dipartimento di Prevenzione guidato dalla dottoressa Roberta Consigli per gli sforzi profusi ogni giorno nei controlli. Non meno importante è comunque l’attività di promozione della cultura della sicurezza che può evitare drammi ormai inaccettabili”.

“Con il rinnovo del nuovo protocollo viene ribadita la necessità della massima attenzione al tema della promozione della sicurezza nel porto di Livorno – dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri – Il protocollo esalta l’azione coordinamento tra tutti i soggetti sottoscrittori perché si arrivi, attraverso il dialogo con le imprese, a fissare standard sempre più alti di sicurezza anche grazie ad un incremento delle attività di controllo”.

Il porto di Livorno, in particolare, è un’area particolarmente critica dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, in quanto ai già elevati rischi derivanti dall’attività portuale si aggiungono i rischi dovuti alla presenza di numerose industrie a rischio incidente rilevante: è, quindi, fondamentale con il nuovo protocollo proseguire e potenziare l’attività già avviata dal 2015 di promozione, diffusione e consolidamento della cultura della salute e sicurezza in ambito portuale, con particolare attenzione al rischio da interferenze, adottando misure condivise tra i vari enti per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità.

Con il nuovo protocollo la regia politica dell’attività è assegnata al Comitato regionale sulla sicurezza sul lavoro, prevedendo, quindi, anche il coinvolgimento delle parti sociali, sindacali e datoriali.

E’ inoltre prevista, poi, l’istituzione di Gruppo tecnico che predispone un piano di attività annuale, da sottoporre all’approvazione del Comitato che, principalmente: individua le problematiche in materia di sicurezza definendo indirizzi per affrontarle; definisce i criteri per lo sviluppo del sistema di sorveglianza sugli infortuni, il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo in materia di sicurezza di tutti i soggetti firmatari, ed anche i criteri per le modalità congiunte di ispezione; detta le linee di sviluppo delle procedure in materia di sicurezza; promuove interventi formativi e informativi negli ambiti lavorativi ritenuti maggiormente a rischio. Braccio operativo del Gruppo tecnico è il “nucleo operativo”, a cui partecipano anche rappresentanti delle parti sociali, sindacali e datoriali.

Ampia soddisfazione e rinnovata volontà di continuare a collaborare su questo fronte è stata espressa dai restanti firmatari del Protocollo: Direzione marittima di Livorno, Inail, Direzione regionale vigili del fuoco Toscana e Arpat.

