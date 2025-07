Home

Porto di Livorno; Gazzetti (Pd): “Nessuno metta a rischio lo sviluppo portuale: Bene il dialogo, Interrogazione per fare chiarezza sulle posizioni assunte”

31 Luglio 2025

Livorno 31 luglio 2025

“Il porto di Livorno ed il suo sviluppo non possono essere messi a rischio da niente e da nessuno. Gli ingentissimi investimenti programmati dalla Regione, così come il gigantesco lavoro fatto per sbloccare la Zona Logistica Semplificata Toscana meritano rispetto, come lo meritano, in primis, la Città e tutta la comunità portuale labronica.

Ecco perché non servono polemiche ma occorre affrontare e superare le possibili difficoltà legate a interpretazioni che rischiano di creare, come meritoriamente rappresentato da imprese e lavoratori, scenari assolutamente da evitare.

Ma per raggiungere questo obiettivo serve fare chiarezza, mettendo a disposizione elementi di valutazione chiari e inconfutabili.

Nasce da qui la mia interrogazione con la quale chiederò alla Giunta regionale, che ringrazio per il grandissimo lavoro svolto, di illustrare l’azione svolta nei vari passaggi, evidenziando soprattutto quali valutazioni siano state espresse rispetto alle posizioni rappresentate dal Ministero.

Si scoprirà così, ad esempio, quale sia stata la determinazione della Regione nel far capire, in seno alla conferenza paesaggistica, come esistessero le condizioni per l’applicabilità della deroga come evidenziato anche dal Comune di Livorno. Una posizione chiara e inequivocabile che diverge da quella rappresentata dal Ministero e dunque dal Governo.

Chiarire posizioni ed atti è un passaggio importante anche per costruire le condizioni per arrivare ai risultati da tutti auspicati. Ecco perché esprimo grande apprezzamento per i passi in avanti che si stanno registrando in queste ore.

Il dialogo ed il confronto tra enti ed istituzioni, favorito dal Prefetto, è fondamentale per trovare il giusto equilibrio tra il rispetto delle norme e l’individuazione delle migliori soluzioni possibili. Conosco da tempo le sensibilità dal Soprintendente Tesi e sono dunque certo che, anche in questa fase, il suo contributo sarà decisivo.

Concludo complimentandomi con il Comune di Livorno per l’approvazione del piano comunale operativo. Un atto strategico, ottimamente predisposto dalla Giunta, sostenuto dai gruppi di maggioranza con in testa il Partito Democratico e che la Regione ed il Consiglio Regionale hanno sempre seguito con grandissima attenzione.

Il futuro delle nostre comunità si costruisce così, leggendo con sapienza la contemporaneità e preparandoci al domani con visione ed equilibrio”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd annunciando la presentazione un’interrogazione sulle vicende urbanistiche legate al porto Livorno.

