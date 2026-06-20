Porto di Livorno – Piattaforma Europa: sopralluogo di ARPAT con l’Osservatorio Ambientale 

il monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni, la diffusione delle informazioni ambientali e l’informazione al pubblico per assicurare un’efficace azione divulgativa.

Martedì 16 giugno 2026 ARPAT ha partecipato alla seduta dell’” Osservatorio Ambientale Porto di Livorno “, organismo collegiale, previsto per la realizzazione della prima fase di realizzazione della Piattaforma Europa.L’ Osservatorio , i cui componenti sono nominati dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) su proposta della Regione Toscana, ha compiti di supporto all’Autorità competente, tra cui la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

Attualmente è in via di completamento il monitoraggio ambientale preliminare alla realizzazione dell’opera stessa, e sono anche in fase di ultimazione alcune opere preliminari, che nella stessa giornata del 16 giugno sono state oggetto di un sopralluogo da parte dei componenti dell’Osservatorio.

Fin dall’insediamento dell’Osservatorio, ARPAT ha contribuito alle attività, con la partecipazione del proprio componente designato, in particolare fornendo alcuni contributi istruttori finalizzati alla migliore definizione del Piano Operativo di Monitoraggio, già previsto originariamente nella procedura di VIA. I contributi istruttori di ARPAT sono frutto della collaborazione di tutte le strutture coinvolte dell’Agenzia.