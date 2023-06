Home

Porto di Livorno, “Pronti a una nuova stagione di rivendicazioni”, al via nuove assemblee. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

16 Giugno 2023

Livorno 16 giugno 2023 – Porto di Livorno, “Pronti a una nuova stagione di rivendicazioni”, al via nuove assemblee. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

Le segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sono pronte a una nuova stagione di rivendicazioni per tutelare i diritti dei lavoratori del porto di Livorno.

Ieri presso la sede Cgil di Livorno si è riunito il coordinamento unitario dei delegati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’iniziativa – a cui ha preso parte anche Michele Panzieri della Uiltrasporti Toscana – è stata organizzata per analizzare le criticità e le prospettive del porto labronico e per fare un bilancio dei risultati ottenuti a seguito dell’importante mobilitazione messa in atto sulle banchine livornesi a fine 2022 per rivendicare salari adeguati e sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito quanto sia importante che l’Autorità di sistema portuale eserciti con maggiore concretezza il suo ruolo regolatorio e di garanzia.

Da parte dell’authority serve un cambio di passo, soprattutto nel far rispettare le regole: la competitività dello scalo non può reggersi sulla competizione sul costo del lavoro. Serve una svolta anche in tema di infrastrutture: l’arretratezza tecnologica dello scalo è sotto gli occhi di tutti.

I lavoratori ci hanno dato mandato di effettuare nelle prossime settimane un ciclo di assemblee e consultazioni per confrontarsi ulteriormente sul futuro dello scalo e sulle sue criticità. Su una cosa tutti sembrano essere d’accordo: in mancanza di risposte concrete da parte dell’authority scatterà una nuova stagione di mobilitazioni

