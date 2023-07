Home

8 Luglio 2023

Porto di Livorno, Salvini toglie 300 mln; Gazzetti, Anselmi e Ceccarelli (Pd): «Azione scellerata”

Livorno 8 luglio 2023 – Porto di Livorno, Salvini toglie 300 mln; Gazzetti, Anselmi e Ceccarelli (Pd): «Azione scellerata”.

Governo ripristini immediatamente le risorse. Opera è fondamentale per Livorno e la Toscana»

I consiglieri regionali Pd, Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, e il capogruppo Pd, Vincenzo Ceccarelli, intervengono sul definanziamento, da parte del Governo, dei collegamenti ferroviari per Porto di Livorno ed interporto di Guasticce e annunciano una mozione

«Togliere il finanziamento di 300 milioni per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno e dell’interporto di Guasticce è una scelta inammissibile che ci lascia allibiti.

È inaccettabile che questo Governo faccia venire meno le risorse – già stanziate dal precedente esecutivo – a un progetto fondamentale per lo sviluppo logistico dello scalo di Livorno e per tutta la Toscana.

Un’opera per cui ci sono impegni assunti e programmati e che non possono essere cancellati con un tratto di penna.

Per questo porteremo la questione in Consiglio regionale, chiedendo alla Giunta di intervenire presso il Governo.

L’auspicio inoltre è che in Parlamento il Governo risponda immediatamente all’interrogazione presentata dall’onorevole Marco Simiani che ringraziamo: devono essere fornite spiegazioni ed elementi di conoscenza su quanto accaduto e devono esserci rassicurazioni affinché le risorse siano nuovamente stanziate al più presto.

Il sospetto è che questo Governo stia maldestramente cercando di rendere sostenibili progetti infrastrutturali che invece non lo sono a scapito di opere attese e fondamentali lo sviluppo dei territori, come i collegamenti ferroviari da e per il porto di Livorno e l’Interporto di Guasticce. Su queto tema, irrinunciabile per Livorno e per tutta la Toscana, non arretreremo neanche di un centimetro».

È quanto dichiarano Francesco Gazzetti e Gianni Anselmi, consiglieri regionali Pd, in merito al mancato finanziamento da parte del Governo per i collegamenti ferroviari del Porto di Livorno, annunciando un’interrogazione in Consiglio regionale.

«Siamo di fronte a una scelta scellerata da parte del Governo, che penalizzerebbe pesantemente lo sviluppo logistico e infrastrutturale della nostra regione – sottolinea il capogruppo Pd, Vincenzo Ceccarelli- Porteremo, quanto prima, la questione in Consiglio regionale: con una mozione inviteremo la Giunta toscana a chiedere all’esecutivo nazionale, e in particolar modo al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, di recedere questa ipotesi e di dare seguito agli impegni presi per il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce».

