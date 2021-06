Home

Porto di Livorno, USB: “Firmato accordo integrativo in Alp srl”

24 Giugno 2021

Livorno 24 giugno 2021

Usb sezione porto: “ottimo risultato per i lavoratori e USB”

“L’intervento sindacale di USB nel porto di Livorno va avanti senza sosta. In ALP Srl è stato firmato recentemente un integrativo aziendale che ha portato notevoli miglioramenti per i lavoratori.

Nonostante il periodo estremamente difficile, anche a causa della pandemia Covid, e considerando le “crisi” che hanno caratterizzato il nostro art 17 in passato il risultato ottenuto diventa ancora più importante.

La trattativa con il sindacato era iniziata l’estate scorsa con la firma di un primo accordo ponte. Gli incontri sindacali con la dirigenza sono andati avanti in questi mesi arrivando alla firma definitiva qualche settimana fa da parte della compagine sindacale aziendale in cui USB detiene la maggioranza.

Stiamo parlando di un cospicuo premio, interamente erogato in busta paga (no welfare) calcolato sulle giornate effettivamente lavorate. Tre scaglioni di bonus che hanno determinato un notevole miglioramento economico in busta paga.

Ma non solo. Sono stati inseriti delle clausole importanti anche sulla qualità del lavoro. Nello specifico sulla richiesta dei permessi e sulla possibilità di effettuare dei cambi turno.

Si è aperta anche una trattativa per accordare un bonus aggiuntivo insieme alla tredicesima mensilità.

USB si conferma un sindacato in grado di portare avanti iniziative di lotta forti e determinate ma anche un’organizzazione capace di strutturare e concludere delle trattative importanti”.

