Porto e infrastrutture, convegno PD all’Interporto

10 febbraio 2019

In attesa della formalizzazione del candidato ufficiale per le prossime elezioni amministrative, il Partito Democratico prosegue gli incontri programmatici anche in vista della definizione del programma elettorale. Sabato prossimo 16 febbraio, all’Interporto di Guasticce si terrà “Infrastrutture della costa toscana: strategie di sviluppo”.

La segreteria regionale del PD (con delega Sviluppo Costa) e la Federazione di Livorno hanno invitato una serie di relatori provenienti dal mondo dell’industria e delle istituzioni. Tra questi RFI, l’Autorità di Sistema e la Regione Toscana.



lo scopo dell’incontro è quello di fotografare lo stato dell’arte delle infrastrutture della costa toscana – aeroporti e isole comprese – e le loro potenzialità. Anche grazie agli interventi degli invitati tecnici, si vogliono individuare le possibili strategie di sviluppo, funzionali in particolar modo all’economia della costa. L’intenzione è non tanto analizzare le specifiche problematiche dei singoli nodi infrastrutturali (che sono e saranno approfondite in iniziative organizzate dai singoli territori e realtà locali), ma sopratutto evidenziare le loro potenzialità e l’importanza strategica delle interconnessioni tra di essi e di essi con il territorio nazionale ed il mediterraneo. L’occasione dell’incontro dovrebbe essere un contenitore all’interno del quale i relatori politici potranno esprimere la loro visione coordinata sullo sviluppo delle infrastrutture della c politicoosta toscana.

I relatori politico-istituzionali saranno Andrea Romano (parlamentare PD) , Vincenzo Ceccarelli (assessore regionale alle infrastrutture), Antonio Mazzeo (presidente commissione costa); quelli tecnici invece saranno: Stefano Corsini (AdSP), Toscana Aereoporti (Gina Giani) , Interporto Vespucci (Bino Fulceri) , OLT , Anas, RFI. Le conclusioni saranno affidate all’on. Simona Bonafè (parlamentare Europea PD e Segretaria Regionale Toscana PD).

Ampia la platea degli invitati: consiglieri regionali, membri commissione costa, sindaci dei Comuni costieri, membri segreteria regionale PD, segretari e segreterie di federazione PD di Grosseto, Val di Cornia-Elba, Livorno, Pisa, Versilia, Massa Carrara, Segreteri e segreterie unioni comunali PD della costa e altri.



