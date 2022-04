Home

Porto e infrastrutture: Fratelli d'Italia incontra l'Autorità Portuale, le dichiarazioni del senatore Totaro

23 Aprile 2022

Porto e infrastrutture: Fratelli d’Italia incontra l’Autorità Portuale, le dichiarazioni del senatore Totaro

Livorno 23 aprile 2022

Porto e le infrastrutture, Fratelli d’Italia incontra l’Autorità Portuale

Il senatore Achille Totaro membro Commissione Trasporti, il Consigliere regionale Diego Petrucci, il Presidente Provinciale Giacomo Lensi, la Responsabile regionale del Dipartimento navigazione Elena Di Tizio e il Coordinatore Comunale e Capogruppo Andrea Romiti hanno incontrato presso l’Autorità Portuale, il Presidente Guerrieri e il Vice Paroli

Argomento principale i collegamenti ferroviari per rendere operativa la Darsena Europa. Un porto nuovo di queste dimensioni e con enormi volumi di merci previsti, deve essere ben collegato al resto della regione Toscana e dell’Italia.

Un porto senza una adeguata struttura ferroviaria è un porto inutile.

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha assicurato ai vertici dell’Autorità portuale, tutto il suo sostegno in commissione Trasporti tramite il senatore Achille Totaro per il reperimento di risorse economiche da utilizzare per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla logistica e trasporto delle merci

Nel video le dichiarazioni del senatore Achille Totaro membro Commissione Trasporti

Nel video le dichiarazioni del senatore Achille Totaro membro Commissione Trasporti



