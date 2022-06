Home

12 Giugno 2022

Porto e sicurezza sul lavoro, incontro tra sindacati e delegati

Livorno 12 giugno 2022

Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno:

In porto a Livorno si è tenuta una riunione di tre ore per discutere di sicurezza sul lavoro.

All’iniziativa hanno partecipato i delegati sindacali delle aziende del porto di Livorno, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

La riunione si è tenuta presso gli uffici degli Rls di sito.

Al centro dell’assemblea le tematiche legate alla sicurezza dei lavoratori in porto, anche alla luce dei tragici incidenti mortali avvenuti recentemente nei porti italiani.

Si è però anche parlato dell’ordinanza 22 emanata dall’Autorità di sistema portuale in tema di ispezioni sugli avviamenti dei turni di lavoro e dei modi per garantirne l’esigibilità.

Un incontro importante, servito anche per delineare maggiormente le linee di intervento da mettere in campo per ottenere le richieste già avanzate in occasione dello sciopero di 48 ore dello scorso 18 – 19 novembre.

Nelle prossime settimane saranno organizzati nuovi confronti: la sicurezza dei lavoratori in porto è un tema prioritario e non si deve abbassare la guardia. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti continueranno come sempre a lottare al fianco dei lavoratori per tutelare la loro sicurezza e i loro diritti.

