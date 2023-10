Home

Cronaca

Porto e taglio finanziamenti ferroviari, Salvetti: ” Una presa in giro insopportabile, ci avevano detto di non preoccuparci invece…”

Cronaca

13 Ottobre 2023

Porto e taglio finanziamenti ferroviari, Salvetti: ” Una presa in giro insopportabile, ci avevano detto di non preoccuparci invece…”

Livorno, 13 ottobre 2023 – Porto e taglio finanziamenti ferroviari, Salvetti: ” Una presa in giro insopportabile, ci avevano detto di non preoccuparci invece…”

Il sindaco Luca Salvetti commenta la notizia che i finanziamenti per i collegamenti ferroviari retroportuali di Livorno tagliati a luglio non saranno reinseriti nella Legge di Bilancio:

”Ci avevano detto di non preoccuparci del taglio dei finanziamenti per i collegamenti ferrovieri nell’area retroportuale di Livorno. Ci avevano detto che li avrebbero reinseriti subito nella legge di bilancio. Invece niente, solo una presa in giro insopportabile.

I trecento milioni di euro per le infrastrutture di Livorno scippati dal governo a luglio non verranno rimessi nella Legge di Bilancio.

Le forze di destra che sono in consiglio e i parlamentari di quella parte politica non dicono niente.

La ferita per il nostro territorio è evidente e dovranno spiegarla ai cittadini elettori”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin