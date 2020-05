Porto, Fit-Cisl: “La crisi covid deve diventare opportunità di lavoro e sviluppo”

Home

15 maggio 2020

Livorno 15 maggio 2020 – Porto, Il Segretario di Presidio Livorno Fit Cisl: la crisi covid deve diventare opportunità di sviluppo e lavoro:

Uno dei principali motori di sviluppo della Toscana è il porto di Livorno.

A causa della pandemia, nei primi mesi del 2020, ha registrato un calo drastico del traffico da crociere che oggi si è completamente azzerato.

Ha registrato una forte riduzione dei traghetti (-45%) e un’ulteriore riduzione del traffico dei container (-15%) rispetto al 2019

In calo (-24%) anche tutte le tipologie di navi ormeggiate: in termini di attracchi siamo passati dai 1800 del 2019 ai 1.400 del 2020.

Una situazione che si ripercuote in maniera diretta sui lavoratori portuali attraverso un utilizzo a volte non regolato del lavoro, col ricorso allo straordinario, con turni comandati giornalmente e con riposi spesso saltati.

Una situazione determinata principalmente dal Covid-19 e quindi dal mancato utilizzo dei lavoratori ex art 17 (Cooperative di lavoro autorizzato e temporaneo)

Come Fit-Cisl chiediamo un presenziamento costante da parte dell’Autorità di Sistema Portuale.

Quest’ultima deve vigilare rispetto ai protocolli di sicurezza condivisi che devono essere la base di riferimento per poter lavorare in tranquillità.

Deve anche per fare in modo che l’organizzazione dei turni di lavoro da parte delle imprese non abbia il solo obiettivo del risparmio

E’ necessario fare riferimento alle regole esistenti e ai contratti vigenti.

Con questa situazione, se non interveniamo energicamente, rischiamo di avere alcuni lavoratori che non hanno neanche il tempo di riposarsi, e altri invece che non vengono mai chiamati.

Una situazione che mette a rischio circa 150 lavoratori diretti e altri 50 stagionali che non vedono futuro davanti a loro.

Situazione da attenzionare perché siamo convinti che la ripresa e la “normalità” passa dal porto principale della Toscana.

Bisogna mettere in campo tutti i provvedimenti che mettano al sicuro il lavoro e diano certezza immediata di reddito

Gli accordi sugli ammortizzatori sociali devono mirare ad assicurare il 100% dello stipendio e nello stesso tempo intervenire sulle banche in modo da assicurare il reddito in tempo reale.

In concomitanza bisogna creare le basi per la ripresa e dare certezza e futuro ai tanti lavoratori che gravitano intorno al porto.

E’ fondamentale sostenere le imprese attraverso contributi finalizzati al sostenimento dei costi per adeguare gli impianti e per le protezioni individuali dei lavoratori.

Vanno riveduti o abbattuti i canoni demaniali

Allo stesso tempo ragionare per mettere in campo, in materia di sicurezza, i protocolli condivisi e creare dei percorsi che, attraverso la formazione e l’informazione, siano finalizzati a garantire l’operatività del porto e del suo sviluppo e la sicurezza dei lavoratori.

E’ anche indispensabile in questo delicato momento attivare e portare a termine tutti gli investimenti programmati per aumentare la potenzialità e lo sviluppo del porto; per esempio:

1) Realizzare lo scavalco ferroviario, opera finanziata con 27 milioni che collegherà direttamente il porto con l’interporto, la rete ferroviaria nazionale e il corridoio europeo-scandinavo-mediterraneo e che dovrebbe essere terminato entro il 2022;

2) Realizzare il micro-tunnel, per una spesa di 6 milioni, che collega la raffineria Eni con la Darsena Petroli, e consentirà l’allargamento del canale di accesso da 90 mt a 120 mt permettendo l’ingresso in porto di navi con maggiori dimensioni;

3) Realizzare e accelerare l’iter per inizio dei lavori della piattaforma Europa e altri interventi importanti e indispensabili in modo che la ripresa veda il porto di Livorno, “Porta dello sviluppo della Toscana”, pronti a cogliere le opportunità per creare lavoro e futuro per tanti giovani.