30 Marzo 2023

Porto ingiustificato di armi, 19venne denunciato dai carabinieri di Venturina

Venturina (Livorno) 30 marzo 2023 – Porto ingiustificato di armi, 19venne denunciato dai carabinieri di Venturina

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia in Venturina hanno notato un ragazzo in un parco, con atteggiamento sospetto e date le circostanze di tempo e luogo l’hanno controllato. Il 19enne è stato trovato in possesso di un coltello di origine filippina, un Balisong, il cosiddetto “coltello a farfalla” (butterfly knife) per la particolarità del manico diviso in due parti per scoprire la lama.

L’arma, oltre che pericolosa per la lama di ben 10 centimetri, può essere utilizzata con il coltello chiuso come un kubotan, strumento di autodifesa.

Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione sul motivo del trasporto, il coltello è stato sequestrato e per il giovane è scattata una denuncia ai sensi della vigente normativa sulle armi.

