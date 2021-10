Home

13 Ottobre 2021

Porto – La città di Livorno al Green Blue Days di Napoli

Giovedì 14 ottobre l’assessora al Porto Barbara Bonciani coordinerà il talk “Eco-sistema porto città RETE: comunità logistica lavoro e portualità”

Livorno, 13 ottobre 2021 – La città di Livorno, rappresentata dall’assessora al Porto Barbara Bonciani entra nel comitato istituzionale del Green Blue Days di Napoli che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Napoli.

L’evento, di alto calibro professionale, prevede sessioni scientifiche e talk focalizzate su tematiche attinenti la green vision, coordinate dall’Istituto di ricerca IRISS-CNR di Napoli.

Del Comitato Istituzionale dell’evento, fanno parte esponenti del mondo istituzionale e scientifico fra cui Massimo Clemente (direttore CNR-IRISS), Maria Chiara Carrozza (presidente del CNR), Il Ministro Enrico Giovannini, il presidente del CNEL Tiziano Treu e i presidenti dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva e del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata.

Nell’ambito dell’evento, giovedì 14 ottobre dalle ore 14.00 alle 16.30 è previsto un talk coordinato dall’assessora Barbara Bonciani dal titolo “Eco-sistema porto città RETE: comunità logistica lavoro e portualità”.

“Il destino dei porti – dichiara l’assessora Barbara Bonciani – è inscindibile da quello delle città e dei territori in cui sono collocati. Per comprendere quanto la buona relazione fra città e porti sia rilevante nelle dinamiche di sviluppo urbano e portuale è necessario riconoscere che una delle specificità dei porti italiani sta proprio nel loro posizionarsi all’interno dei contesti urbani; peculiarità che incide in maniera rilevante, sia sui processi pianificatori, aumentando i fattori di complessità legati alla difficile integrazione fra spazi portuali e urbani, sia sulle dinamiche di sviluppo connesse con la gestione, da parte dei porti, di questioni di carattere economico, sociale e ambientale rilevanti per le città”

Mai come oggi città e porti sono chiamati ad affrontare sfide comuni, il cui esito dipenderà in gran parte dalla volontà di intraprendere programmi ed azioni orientate su obiettivi condivisi di competitività e coesione sociale, vale a dire dalla capacità di riconoscersi e agire come unica comunità.

“Livorno con la costituzione del Nodo Avanzato RETE ha avviato un percorso di collaborazione con la comunità portuale che – ricorda l’Assessora – ha portato alla firma di documenti di impegno comune, come il Livorno Blue Agreement volto alla mitigazione dell’inquinamento ambientale derivante dal traffico navale e il Patto per il lavoro, la competitività e la coesione sociale della città porto di Livorno, strumento volto a migliorare il dialogo sociale e l’impegno delle parti su obiettivi di competitività e coesione sociale”.

Alla sessione del 14 ottobre parteciperanno, insieme all’assessora Bonciani:

Massimo Clemente – direttore IRISS CNR

Mario Sommariva – presidente AdSP Mar Ligure Orientale

Arturo Capasso – Università del Sannio

Laura Cimaglia – MedCruise

Matteo Ignaccolo – RETE

Guido Benassai – Università Parthenope

Paolo Dario – Sant’Anna di Pisa

Giampaolo Vitali – IRCRES CNR

Michele A. D’Alessandro – resp. tec. scientifico prog. ARCA

Il programma dell’evento è scaricabile dal seguente link

https://greenbluedays.it/shared-files/5168/?PROGRAMMA-8.pdf

Sarà possibile seguire l’evento in streaming all’indirizzo:

https://www.facebook.com/greenbluedays

