Porto: la nave Seven Seas Voyager è ufficialmente “covid free”

1 giugno 2020

Livorno 1 giugno 2020 – La Direzione Marittima/Capitaneria di porto Livorno informa che la nave Seven Seas Voyager è ufficialmente “covid free”

La nave da crociera Seven Seas Voyager, di bandiera Bahamas, era arrivata lo scorso venerdi 29 maggio nel porto di Livorno per una sosta che dovrebbe durare circa due mesi.

In tempi davvero rapidissimi sono stati completati i “tamponi naso-faringei”

I 108 membri di equipaggio, sono risultati tutti negativi al virus Covid 19.

Un risultato non del tutto inaspettato. L’armatore aveva già messo in atto durante il viaggio opportune misure di monitoraggio sanitario senza che fossero emerse criticità.

I risultati di oggi, possibili grazie al puntuale lavoro compiuto dal Servizio Prevenzione della regione Toscana, in raccordo con il locale ufficio di Sanità marittima, contribuiscono in modo fondamentale a rassicurare su ogni aspetto connesso alla permanenza in porto e avrà riflessi importanti per la gestione della nave e dei membri dell’equipaggio per l’intera durata della sosta.