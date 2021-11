Home

4 Novembre 2021

Porto, lavoratori Cilp in sciopero: “Ancora nessuna intesa sull’integrativo: inaccettabile”

Livorno 4 novembre 2021

I dipendenti della Cilp sciopereranno oggi, giovedì 4 novembre per l’intera giornata lavorativa.

La protesta – sostenuta con forza da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – è indetta per contestare il mancato rinnovo del contratto integrativo:

“la trattativa sta andando avanti da quasi due anni ma l’azienda non sembra intenzionata ad accogliere le richieste dei lavoratori, soprattutto in relazione alla parte variabile del salario.

Un comportamento inaccettabile:

i lavoratori hanno sempre dimostrato grande professionalità e senso del dovere ed adesso meritano risposte concrete.

La Cilp, azienda terminalista specializzata in movimentazione di auto e di prodotti forestali, conta circa un centinaio di dipendenti e sta risentendo fortemente della contrazione del settore automotive.

Il periodo delicato che sta attraversando quest’azienda storica è il sintomo della grave crisi che sta vivendo nel suo complesso tutto il sistema portuale livornese.

Le difficoltà di Cilp non possono però essere scaricate solo sulle spalle dei lavoratori”.

E’ dunque per questo motivo che oggi i dipendenti Cilp sciopereranno per tutti i 4 turni dell’intera giornata lavorativa: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti saranno come sempre al loro fianco.

