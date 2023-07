Home

Cronaca

Porto, lavoratori Seatrag in sciopero per 48 ore, sindacati: “Salari bassi e flessibilità estrema”

Cronaca

10 Luglio 2023

Porto, lavoratori Seatrag in sciopero per 48 ore, sindacati: “Salari bassi e flessibilità estrema”

Livorno 10 luglio 2023 – Porto, lavoratori Seatrag in sciopero per 48 ore, sindacati: “Salari bassi e flessibilità estrema”

La segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti proclamano uno sciopero di 48 ore dei lavoratori dell’impresa portuale Seatrag operativa nel porto di Livorno. “La decisione si è presa al termine dell’assemblea dei 78 dipendenti che denunciano da tempo salari troppo bassi e una flessibilità estrema”.

Lo sciopero inizierà alle ore 0.00 di martedì 11 luglio e terminerà alle ore 23.59 di mercoledì 12 luglio. Martedì 11 luglio, dalle ore 6.30 alle ore 11, sarà inoltre effettuato un presidio di protesta nei pressi della rotatoria che precede l’ingresso in Darsena Toscana.

La decisione di procedere con la protesta è stata presa al termine di un confronto serrato con l’azienda durato 10 giorni. È inconcepibile che Seatrag non riconosca e non valorizzi l’importante lavoro svolto dai suoi dipendenti con stipendi adeguati.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sono come sempre al fianco dei lavoratori portuali e metteranno in campo tutte quelle azioni necessarie per tutelare i loro diritti e la loro professionalità.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Dino Keszei (Fit-Cisl)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin