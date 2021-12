Porto, Microtunnel scavato in 32 giorni

Cronaca

14 Dicembre 2021

Missione compiuta a Livorno

Microtunnel scavato in 32 giorni

Assemblata nel pozzo di spinta a Novembre, la talpa meccanica ha percorso 234 metri arrivando a perforare, tra sabato e domenica, il muro del pozzo di recupero

Livorno 14 dicembre 2021

Missione compiuta in 32 giorni. Tanti ce ne sono voluti per scavare i 234 metri che separano le due sponde del Canale di Accesso in porto.

La Talpa meccanica ha fatto il proprio lavoro, arrivando a perforare, tra e , il muro perimetrale del pozzo di recupero, sulla Calata del Magnale.

L’imponente mezzo, che ha perforato il sottosuolo a 23 metri di profondità dalla linea di costa partendo dalla Torre del Marzocco – l’area di cantiere in cui si trova il pozzo di spinta – verrà estratto nei prossimi giorni.

Il pozzo di recupero adesso è in equilibrio idraulico.

E’ stato cioè preventivamente allagato per evitare pericolose infiltrazioni d’acqua e sabbia al momento del passaggio della Tunnel Boring Machine.

Ci vorrà ancora qualche giorno prima che l’area di scavo torni agibile, giusto il tempo di fare qualche iniezione di sigillatura e tamponare eventuali perdite d’acqua.

Considerati i tempi necessari per rimuovere dall’area di cantiere tutti gli impianti e le tubature utilizzati per l’operazione e quelli che l’Autorità di Sistema Portuale si prenderà per verificare lo stato di sicurezza della galleria, ci vorranno altri due mesi e mezzo prima di arrivare alla chiusura dei lavori.

A quel punto, il cunicolo sotterraneo potrà essere consegnato all’Eni. Che procederà a installare al suo interno i nuovi tubi di collegamento tra la Raffineria di Stagno e la Darsena Petroli, rimuovendo quelli vecchi, fastidiosamente adagiati in profondità lungo le sponde dell’unica via di ingresso e uscita dalla Darsena Toscana e considerati non a torto un vero e proprio intralcio alle attività di manovra delle grandi navi.

L’eliminazione dell’ ostacolo permetterà in sostanza alle portacontainer di grande dimensione di entrare ed uscire dallo scalo senza troppe difficoltà. In poche parole, per il porto vuol dire riuscire ad arrivare vivi all’appuntamento della Darsena Europa, l’opera di espansione a mare con la quale la Port Authority punta a traguardare nuovi obiettivi in termini di sviluppo dei traffici.